'Det er fantastisk at se, hvad der sker, når folk løfter i flok'

Fredag kan Ruth Cilwik-Andersen fejre 10 års fødselsdag for Frivilligcenteret, som hun selv var med til at starte

Fredensborg - 23. september 2021

I 2008 fik Ruth Cilwik-Andersen, ideen til frivilligcenteret i Fredensborg og to år senere kunne borgmester Thomas Lykke Pedersen erklære det nye center for åbent.

I løbet af de 10 år har Frivilligcenteret støttet mere end 150 forskellige frivillige initiativer og foreninger der blandt andet tæller Vågetjenesten, Nivå Lektiecafe, Hemingway Klubben og Madkassen for bare at nævne et lille udpluk. Igennem årerne har Frivilligcenteret rejst mere end 4.2 mio. kr. fra eksterne donorer.

Selvom centeret har ti år på bagen, så har Ruth Cilwik-Andersen længe haft en drøm om at starte et center for frivillige.

- Jeg kommer fra frikirkemiljøet og har altid været omgivet af ildsjæle, siger hun til Uge-Nyt.

- Så en dag kom jeg kørende ved Odense og så et skilt: Frivilligcenteret - så tænkte jeg: Der er nogen der har stjålet min idé," siger hun.

Startede i Hørsholm På det tidspunkt boede Ruth Cilwik-Andersen i Jylland, men flyttede senere til Humlebæk. Kort efter ville Hørsholm Kommune starte et center op. Ruth Cilwik-Andersen søgte stillingen og her mødte hun Vera Wetlesen. Det var inden de i 2008 tog kontakt til Fredensborg Kommune for at oprette et center i Humlebæk. Og så tog det fart.

- Vera Wetlesen var en kompetent entreprenør der gjorde, at vi kunne starte i 2010 med hende som daglig leder ved roret, siger hun.

I starten handlede det om at være synlig for at få fat i de frivillige, fortæller Ruth Cilwik-Andersen.

- Vi kontaktede kommunen for at komme med til alt. Lige fra informationsmøder for seniorer til pensionistudflugter, siger hun og tilføjer:

- Vi lavede opslag på sociale medier og skrev op mod 250 pressemeddelelser som vi sendte rundt til de lokale aviser, husker hun.

Madkassen Som før nævnt er det gennem årerne blevet til mange spændende initiativer og Ruth Cilwik-Andersen fremhæver selv Madkassen, som startede for fem år siden, og som i dag sørger for at trængte familier i Nivå og Kokkedal får mad.

- Der var en trend i tiden med madspild, som der var nogle der greb. I starten var der kun to mand, der kørte rundt og hentede mad, så fandt vi ud af, at vi skulle bruge en chauffør mere og siden er det bare vokset, siger hun om projektet der i dag har 40 mand beskæftiget.

- Det er fantastisk at se, hvad der sker, når folk går sammen og løfter i flok. Det er det der giver mig energi, siger hun.

- Det er fantastisk at se, hvad der sker med mange ældre, når de kommer her, tilføjer hun.

- Overgangen fra arbejdsliv til livet som pensionist kan være hård, fortsætter hun.

Ifølge Ruth Cilwik-Andersen er der mange seniorer som kan aktiveres.

- Der er mange ældre ikke tror, at de kan noget, men hvis de kan køre bil, så kan vi bruge dem. Og mange gange bliver folk jo overrasket over at se hvor meget det giver at gøre noget godt for andre, siger hun.

Stort potentiale - Der er mange ældre som er ensomme og som ikke ved hvad de skal gøre. Så jeg ser et stort potentiale i at kunne få aktiveret de mange ældre der bare sidder alene, siger hun.

Ruth Cilwik-Andersen fremhæver også Peter Søndergaard som hun selv var med til at ansætte som direktør

- Han er guld værd og virkelig en nøgleperson for frivilligcenteret. Det er ham der i det daglige driver det hele, siger hun.

Frivilligcenteret fejrer 10 års jubilæum den 24. september på Kulturstationen i Humlebæk fra 15.00 - 19.30. Alle er velkomne. Frivilligcenteret uddeler hvert år i september en pris til årets frivillig, men på grund af corona blev prisen i år uddelt i foråret. Derfor er der ingen uddeling på fredag.