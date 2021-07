»Det er en kæmpe gave som vi skal huske ikke at tage for givet«

Se billedserie Mangfoldigheden er netop det der gør vores skole så unik, og en kæmpe styrke. Når vi skal videre i livet, vil vi have det lettere med at acceptere forskelligheder og være mere åbne personer. Det er også en ting, vores lærere har lært os, sagde Maroua El Alaoui i sin dimissionstale på Kokkedal Skole. Privatfoto

Da Maroua El Alaoui afsluttede 9. klasse på Kokkedal Skole, holdt hun denne dimissionstale om venskaber, sammenhold og mangfoldighed. Den fik mange rosende ord og bringes her i sin helhed.

Fredensborg - 02. juli 2021 kl. 16:28 Af Af Maroua El Alaoui

Så står vi her. Vi troede aldrig denne dag ville komme. Vi bad om den, krydsede dage af på kalenderen, talte timer, minutter og sekunder men nu hvor den er her ærgrer jeg mig, fordi det betyder at jeg skal forlade helt fantastiske venner der inspirerer mig, og lærere der har været mine vejledere så længe jeg kan huske.

Så mange mennesker der har formet mit og de andre elevers liv permanent og for altid. Det føles helt surrealistisk. 10 år har jeg gået på denne skole. Fra 0. til 9. klasse. Jeg har været der fra start til slut, set folk starte og stoppe, nogle komme tilbage mens andre langsomt blev til fremmede. Andre har også været her fra starten af, og er her stadig den dag i dag.

En kæmpe styrke Vi er vokset op sammen. Vi er som én stor familie. I lang tid havde jeg ikke skænket tanken om, at jeg en dag skulle jeg videre. Væk herfra, væk fra jer, starte forfra, blive undervist af andre lærere og måske endda aldrig komme til at se nogle af jer igen.

Jeg har været lidt rund omkring. Været venner med lidt forskellige gennem årene, både fra min egen klasse, men også fra parallelklasserne. Gennem årene har vi også fået et helt særligt fællesskab på årgangen. Man behøver ikke at låse sig fast til nogle, der er plads til at være lidt rundt omkring. Det vil jeg evigt være taknemmelig for. Jeg vil også være evigt taknemmelig for hvor forskellige vi er.

Fakta Maroua er 16 år og bor i Kokkedal.

Hun flyttede til Danmark fra Spanien, da hun var fem år gammel.

I juni måned afsluttede hun 9. klasse fra Kokkedal Skole med et gennemsnit på 11.

Efter sommerferien skal hun i gymnasiet.

Hun har fritidsjob i Antons Bageri i Nivå. De forskellige lande og kulturer vi kommer fra, de forskellige jobs vores forældre har, de forskellige drømme vi har. Vi bringer alle forskellige og interessante ting til bordet, som vi kan lære af hinanden. Det er en kæmpe gave som vi skal huske ikke at tage for givet. Mangfoldigheden er netop det der gør vores skole så unik, og en kæmpe styrke. Når vi skal videre i livet, vil vi have det lettere med at acceptere forskelligheder og være mere åbne personer. Det er også en ting, vores lærere har lært os. Vores klasse var så heldig at have den samme lærer, helt fra starten af vi startede i skole, til den dag i dag. Han er helt speciel og er nærmest som en anden far for os.

Spred jeres glæde ved livet Nogle af de bedste råd og ting har vi lært, er fra ham. Jeg husker momenter, især fra da vi var yngre, hvor nogle havde været tarvelige imod nogle andre og vi skulle tale fælles om det i klassen. Han sagde altid, at det vigtigste for ham ikke var, om vi havde lært meget fagligt eller fik gode karakterer, men om vi havde lært at være et godt menneske. Det er endnu en ting jeg vil tage med videre.

Jeg ønsker kun det bedste for jer alle og jeg håber i vil tage ud og sprede jeres glæde ved livet. Min folkeskoleoplevelse ville aldrig have været den samme uden jer.

I har lært mig at man husker momenter, ikke dage, ikke tid og jeg vil aldrig glemme de helt fantastiske momenter med jer, selv de lange kedelige undervisningstimer, for pludselig er det hele forbi og man kommer til at savne det. Derfor vil jeg sige tak. Tak for alle de lange skoledage, de mange legeaftaler, de helt fantastiske ture og rejser, de aftener med at hjælpe hinanden med lektier, det hele. Tak.

Jeg ville ikke have ønsket det på nogen anden måde.