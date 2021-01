Se billedserie Anna Meltz fra Nivå fik under den første coronanedlukning et nært samvær med Alfred og Carla. Foto: Anne Meltz

Det begyndte med håndsprit: Det lærte jeg også af corona

Familie fra Nivå tester legetøj og toiletbørster - og var tæt på at blive citeret på en Coca-Cola dåse

Fredensborg - 08. januar 2021 kl. 06:44 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Anna Meltz fra Nivå får ikke lige sit eget citat med på en dåse eller en flaske fra læskedrikgiganten Coca-Cola i det kommende år.

Det tager dog ikke oplevelsen fra et 2020 fra hende, som for den 37-årige butikschef opsummerer den oplevelse, hun har haft af at leve med coronavirussets snærende bånd.

Citat lyder: "Jeg har lært, hvor vigtigt tiden med mine børn er."

Fik en gave Børnene er Alfred på snart tre og Carla på fem, som Anna pludselig fik rigtig meget tid sammen med, mens husbonden Frederik stadig kunne tage på arbejde. Det kunne Anna Meltz ikke. Hun er butikschef i Synoptik-butikkerne i Espergærde og Birkerød og blev sendt hjem med lønkompensation under den første nedlukning i foråret.

"Jeg var privilegeret, fordi det netop var en hjemsendelse. Jeg måtte ikke arbejde. Først tænkte vi, at det bliver megahårdt. Men jeg fik en gave, jeg måske aldrig får igen," fortæller Anna Meltz.

I de fem-seks uger fik Anna, Alfred og Carla skabt sig en hverdag, som hun i dag ser tilbage på med glæde og kan fatte sammen i én sætning: "Jeg har lært, hvor vigtigt tiden med mine børn er."

FAKTA

Testfamilien.dk er et af Danmarks største onlinemagasiner for familier og trendsættere.

50 faste testfamilier udfører tests af diverse produkter og oplevelser. Hvad har det så med Coca-Cola at gøre?

Testfamilie Forklaringen er, at Anna, Frederik og børnene siden begyndelsen af 2019 har været en af 50 testfamilier i Testfamilien.dk, som er et onlinemagasin for familier og trendsættere.

Familien Meltz Rasmussen i Nivå får således i ny og næ produkter ind af døren, som de skal teste. Og Anna har blandt andet sin egen personlige blog på Facebook - og har også en profil på Instagram med over 5000 følgere.

Familien har testet alt fra legetøj over hårprodukter til toiletbørster og står lige nu på springet til at tage endnu et år som testfamilie - hvis de altså liver godkendt.

Det var i den forbindelse, Anna Meltz og familie kom i kontakt med Coca-Cola. Læskedrikgiganten havde via YouGov sat en undersøgelse i gang om danskernes erkendelser under coronakrisen.

Det er noget, der skal bruges i en kampagne, som virksomheden kalder 'Open To Better' og blandet andet betyder, at deltagerne skal koge deres erkendelse sammen til et citat, som så skal pryde dåser og flasker i dette nye år.

Håndsprit som det første Tilbage til familien Meltz Rasmussen som testfamilie: Det allerførste produkt der skulle testes i januar 2019 var - håndsprit. Ingen kunne da vide, hvilken betydning dette produkt ville få for alle i 2020.

Anna Meltz og familien husker også en test af en toiletbørste, som var blevet lanceret i det populære tv-program 'Løvens Hule'.

"Det er sådan en med gummihoved," fortæller Anna Meltz.

Var den god?

"Ja, så god, at vi anskaffede os én mere ud over testeksemplaret."

Anna Meltz' oplevelse med børnene gentager sig ikke under den aktuelle seneste nedlukning, hvor optikerbutikker som Synoptik fortsat kan holde åbent.