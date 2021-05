#Enmillionstemmer har vist politikerne, hvor mange mennesker, der på en eller anden måde er berørt af handicap eller psykisk sygdom. Enten selv eller som pårørende. Monica Lylloff fra Kokkedal fik sat gang i bevægelsen og opfordrer til, at politikerne udnytter en historisk mulighed for at skabe en reform i samarbejde med de mennesker, det handler om.

Det begyndte med en bog - nu er det en folkelig bevægelse, der vil have retssikkerhed

Monica Lylloff har sat gang i en bevægelse, som 15 års hårrejsende enkeltsager på handicapområdet ikke har kunnet gøre. »Go with the flow«, smiler hun og opfordrer politikerne til at gribe den enestående mulighed for at skabe en reform af handicapområdet med de pårørende som medspillere - som en ressource.

Hvis man er handicappet med en skarp hjerne, kan kroppen være et fængsel, når man sagtens kan bidrage til samfundet med et arbejde - men får nej til den hjælp, der skal føre koppen og gaflen op til munden, imens man passer sit arbejde.

Hvis man har ADHD og slet ikke passer ind i en almindelig folkeskole, kan det være et årelangt mareridt for barnet, forældrene - ja hele familien.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her