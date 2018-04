Byrådsmedlem og formand for DGI i Nordsjælland ses ofte i bybilledet - og gerne i en kombination af ungdomsliv, idrætsliv og bevægelse. Om et par uger kan han være sit partis folketingskandidat i Fredensborg-kredsen. Foto: Allan Nørregaard

Derfor vil Per Frost Henriksen i Folketinget

Fredensborg - 10. april 2018 kl. 14:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ja, Per Frost Henriksen ved det godt. Han har altid sagt, at det lokale er det mest interessante, sådan politisk set, og som politiker dyrker han det lokale. Han bevæger sig rundt i foreningslivet og ses ofte til receptioner eller arrangementer, selvom han ikke skal holde tale.

Nu går han efter at blive folketingskandidat i Fredensborg-kredsen, hvis medlemmerne vælger ham på en kredsgeneralforsamling den 22. april, hvor partimedlemmerne får to kandidater at stemme på.

Den 59-årige Per Frost Henriksen og den 19-årige Marcus Guldager, byrådsmedlem i Hørsholm. Kredsen er ledig, fordi Charlotte Holtermann har fravalgt den og nu er i spil til Ballerup-kredsen.

- Jeg har i nogle år haft et ønske om at komme i Folketinget. Jeg skrev det første gang i en valgbrochure for to valg siden, og da Helsingør-kredsen valgte Pernille Schnoor som folketingskandidat, havde jeg gjort opmærksom på, at jeg også var interesseret. Nu er der en mulighed i Fredensborg-kredsen, og jeg tror, at jeg ville ærgre mig, hvis jeg ikke prøvede, forklarer Per Frost Henriksen, mangeårigt byrådsmedlem i først Karlebo Kommune og nu Fredensborg Kommune.

Hvis han bliver valgt, vil han kæmpe for at sikre bedre muligheder for de ting, som skal fungere ude i borgernes hverdagsliv.

- Trafik og den offentlige trafik bliver et af mine emner, og vi skal også have fokus på gruppen af ældre, der bliver større og større. Opgaven bliver at skabe det gode ældreliv, og derfor skal vi tænke i helheder, når vi laver tilbud til de ældre. Idræt står naturligvis mit hjerte nær, men alle typer af fællesskaber er gode, fordi det modvirker ensomhed, siger Per Frost Henriksen og tilføjer:

- Vi kommer heller ikke uden om at diskutere kriminalitet, utryghed og mere politi. Men som folketingskandidat vil jeg ikke kun have tre temaer, for der er jo hundredvis af ting, der skal fremmes. I bund og grund handler det for mig om at sikre frihed, lighed og solidaritet.