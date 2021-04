Vicedirektør Line Poulsen og Fredensborg Store Kro springer muligheden for udendørs servering i næste uge over og venter til at kunne genåbne det hele den 6.maj. Foto: Store Kro

Derfor venter de: Tjeneren skal ikke udsættes for at forbyde folk at gå indenfor

Fredensborg Store Kro siger nej tak til at åbne udendørs i næste uge og venter til 6. maj, hvor det hele kan genåbnes

Fredensborg - 14. april 2021 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Når restauranterne fra og med onsdag den 21. april igen får lov til at byde gæsterne velkommen med mad og drikke udendørs, bliver det uden Store Kro i Fredensborg.

Her venter man på, at man også kan byde gæsterne inden for, oplyser vicedirektør Line Poulsen.

"Det, der skal til for at genåbne med kun udendørs servering, står ikke mål med den omsætning, vi kan forvente," siger Line Poulsen til Uge-Nyt.

Alle er sendt hjem Hun fortæller, at alt personale, 13 personer ud over Line selv, i øjeblikket er sendt hjem med lønkompensation. Det vil være for usikkert at kalde både kokke, tjenere og andet personale tilbage på arbejde i en tid, hvor man kun må være ude under en himmel, der ikke nødvendigvis altid er blå. Det omskifteligt forårsvejr er nemlig en væsentlig faktor i overvejelserne.

"Jeg bryder mig ikke om at skulle udsætte personalet for en situation, hvor det begynder at regne og en tjener så skal forbyde gæsterne at gå i ly inden døre. Så vi venter til den 6. maj, hvor vi kan åbne det hele," lyder det fra Line Poulsen.

Tror på ketchupeffekt Så det er det, den hele genåbning, de er i gang med at planlægge på Store Kro. Det ser vicedirektøren frem til.

"Vi kan mærke en optimisme, og der begynder at være en forretning i det. Reservationerne tikker ind, og der kommer nu bookninger til konferencer. Jeg tror på, at der kommer med en vis ketchup-effekt, når vi nærmer os," siger Line Poulsen.

En hånd under personalet Hun har været på Store Kro siden september sidste år og skiftede til vicedirektør og daglig leder af stedet ved årsskiftet efter en organisationsændring.

Store Kro har ikke, som mange andre i den hårdt prøvede branche, satset stort på take-way.

"Der var lidt i forbindelse med den første nedlukning, men vi valgte i stedet at holde hånden under personalet og gå på lønkompensation i stedet for."

Line Poulsen regner med, at alle nu hjemsendte medarbejdere skal tilbage igen i forbindelse med genåbningen i maj.