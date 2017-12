Derfor udløste skarp ammunition ingen fængslinger

- Af hensyn til efterforskningen ønsker vi at holde kortene tæt til kroppen. Vi kan sige, at størstedelen af adresserne ligger i Helsingør. Der er ingen, der blev fremstillet i grundlovsforhør for at have ammunition, fordi mængden var for lille til i sig selv at udløse et grundlovsforhør, lød det onsdag eftermiddag fra pressekoordinatoren ved Nordsjællands Politi.