Børnetallet stiger og vil stige de næste 10 år, men der skal ikke stuves flere børn sammen i Fredensborgs daginstitutioner. Politikerne vil i stedet have en plan for at håndtere stigningen med udbygning og nye initiativer som skovbørnehave.

Derfor siger politikerne nej til at stuve børnene sammen

Normalt kan Per Frost Henriksen (S) godt finde på at trække sig lidt tilbage som udvalgsformand, når han skal indlede en sag - for at lade medlemmerne komme til orde.

Nu skal der lægges en plan for at udbygge kapaciteten i hvert bysamfund, fastslår Børne- og Skoleudvalget, der ser fremad og afviser flere børn på samme plads.

