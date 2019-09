Derfor reagerer byrådsmedlem: Områdebetjent kan noget helt særligt

- Den tryghedsskabende indsats er meget vigtig i øjeblikket, og det er ikke længe siden, at vi har haft et drab i Rungsted, hvor Martin Beck bagefter spillede en stor rolle med sit arbejde. Derfor er det meget beklageligt, at man vælger at udskifte områdebetjenten lige nu, hvor arbejdet betyder så meget, siger Cømert Sonsuz, der mener, at politiet kunne have håndteret en ekstraordinær situation på en anderledes måde i stedet for alene at holde sig til, at områdebetjentenes kontrakter kun løber et år her i opstartperioden med områdebetjente.