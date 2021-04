Kildehøj er bevaringsværdig blandt andet på grund af sit tegltag, og derfor vil solceller stride imod ønsket om at bevare ejendommens karaktertræk.

Derfor kommer der ingen solceller på Kildehøj

Fredensborg - 18. april 2021 kl. 08:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En plan for at omdanne Kildehøj til 12 boliger har danset ubesværet igennem det politiske system, fordi ejer Ib Henrik Rønje har lavet et projekt, der respekterer den bevaringsværdige bygning og områdets karaktertræk.

Læs også: Historisk sommerbolig bliver til 12 boliger

Men så kom der en forsinkelse på en måned, fordi der sent i processen blev sagt »solceller«. Er det muligt på den gamle ejendom? Nej, er konklusionen fra forvaltningen, og den ser politikerne ud til at acceptere.

Bygningen er bevaringsværdig, fordi den er knyttet til områdets teglværker og blev opført af Johannes Hage, ejer af Nivaagaards Teglværk og områdets store mæcen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. At lægge solceller på taget er i strid med det formål, at bygningens karaktertræk skal bevares, og det samme gælder for brug af solcelletegl, der vil adskille sig markant fra de nuværende tegl.

Desuden har politikerne ønsket, at der ikke opføres flere bygninger i området, og det har fjernet muligheden for at sætte solceller op på nye tilbygninger.

Kildehøj ligger på en bakke hævet over Gl. Strandvej lige umiddelbart nord for Lyngebækgaard i Nivå.

