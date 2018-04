Derfor graves der sand op på stranden i Nivå

På Nivå Strand er Nordsjællands Park og Vej i fuld gang med at gøre stranden klar til badende sommergæster. Stranden er nemlig med tiden blevet smallere og vanddybden lavere. Det har fået en del borgere til at henvende sig til Nordsjællands Park og Vej, der derfor i denne uge har flyttet sand fra havbunden op på selve stranden for at gøre stranden bredere og vandet og lidt dybere. Sandet fra havbunden bliver spredt jævnt ud over stranden og langs vandkanten. Det oplyser Niels Christian Koefoed, der er direktør i Nordsjællands Park og Vej.