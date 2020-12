Derfor får Nivå en nærpolitistation

Et politiforlig giver Nivå en nærpolitistation nær Islandshøjparken. Den bliver bemandet med fem betjente, der skal have fokus på forebyggelse.

- Områderne er sub-områder i Nordsjælland, og der er behov for en forebyggende indsats. Derfor er det naturligt at lægge en nærpolitistation i Nivå. For os har det været vigtigt, at det ikke bare blev mursten, hvor borgerne kunne komme i åbningstiden. De fem betjente, der bliver tilknyttet, skal lave forebyggende og opsøgende arbejde og være synlige i gadebilledet, fortæller Kristian Hegaard, der erkender, at Radikale Venstre i byrådssalen i Fredensborg Kommune ikke har kæmpet for nærpolitistation i de seneste 10 år.

- Vi har ment, at politiet også kunne lave forebyggende arbejde uden mursten, men da der var et flertal i Folketinget, har vi arbejdet konstruktivt ind i tanken, siger Kristian Hegaard, der også er særlig glad for en anden del af aftaleteksten.