Derfor bliver så mange ramt: Styrelse mangler it-system til at afblæse isolation i 2. kontaktled

Smitteopsporingen bekæmper Delta-varianten med it-systemer, der ikke kan afblæse isolationen i 2. kontaktled, selvom 1. kontaktled er smittefri. Resultatet er mange dage i unødig isolation for tusindvis af mennesker.

Fredensborg - 04. juli 2021

På Cafe Kadetten i smukke omgivelser ved Kronborg i Helsingør skulle der i disse dage være studentergilde for 90 mennesker, men cafeens direktør, Lene Lissau, måtte aflyse. Hun har nemlig været tæt på en person, der siden blev testet positiv for Delta-varianten, og derfor blev Lene Lissau sendt i isolation. Det samme gjorde alle restaurantens medarbejdere, som Lene Lissau havde været på arbejde med, og derfor har hele restauranten været lukket ned. Det fortalte hun i et stort indslag i den sene TV-Avisen på DR torsdag aften. Medarbejderne regnes for at være 2. kontaktled i Smitteopsporingens forsøg på at forsinke Delta-varianten. Målet er at undgå nye, store nedlukninger af landet senere på året - midlet er karantæne i 2. kontaktled.

Det paradoksale er bare, at den lange nedlukning af Cafe Kadetten slet ikke er nødvendig, fordi Lene Lissau viste sig ikke at være smittet. Alligevel opretholdes karantænen for hendes medarbejdere, indtil de er testet to gange negativ.

Hvorfor? Fordi Smitteopsporingen ikke har et it-system, der kan styre Smitteopsporing i 2. kontaktled.

1.: Covid-19 kan smitte to dage inden symptomer, og der går typisk fire dage, inden 1. kontaktled til en smittet får besked om at gå i isolation.

Da Lene Lissau blev bedt om at gå i isolation, var der en risiko for, at hun allerede havde smittet sit personale på Cafe Kadetten i dagene op til, at hun gik i isolation som 1. kontaktled.

Hvis Smitteopsporingen ventede med at isolere personalet, var smitten allerede videre ude i samfundet, hvis Lene Lissau uheldigvis skulle have Covid-19.At vente på Lene Lissaus testsvar er altså ikke godt nok - så har personalet haft op til to dage til at smitte deres venner og familie, hvis smitten er hoppet videre til dem.

Når virussen rigtig smitter, bliver 1. kontaktled ofte varslet for sent - og kan have bragt smitten videre. Den mest effektive smitteopsporing er derfor at give 2. kontakt et varsel hurtigst muligt - og ophæve varslet i samme øjeblik, at 1. kontakt er testet negativ. Eller skærpe varslet ved positiv test af 1. kontaktled.

Det kan undgås ved at sende 2. kontaktled i isolation samtidig med 1. kontaktled. Man minimerer det snedige smuthul, som virussen har.

Smitteopsporing i 2. kontaktled er med andre ord logisk, og Styrelsen for Patientsikkerhed har på dygtig vis holdt varianterne nede i flere måneder ved at bruge det redskab.

Her er det ulogisk Problemet opstår, når en variant får godt fat i et samfund - så rammer smitteopsporing i 2. kontaktled hårdt, fordi det sætter mange mennesker i isolation.

2.: Her vil den logiske model være, at 2. kontaktled frigives fra isolation, når 1. kontaktled er testet negativ to gange. Sådan gik det nemlig Lene Lissau.

Hun var heldig - hun var ikke blevet smittet af Delta-varianten, og derfor kunne hun ikke have smittet sit personale, men alligevel skulle personalet ifølge anbefalingerne fortsætte deres isolation, indtil de var testet på 4. og 6. dagen efter den seneste arbejdsdag med Lene Lissau.

Og det er jo ulogisk - fordi Lene Lissau kan ikke have smittet dem, og resultatet er tomme borde i restauranten og en aflyst studenterfest.

Varselssystem med sms Det hele handler om balancen. Hvor mange mennesker skal Smitteopsporingen genere for at holde smitten under kontrol? I disse dage raser debatten om smitteopsporing i 2. kontaktled, fordi den sender mange mennesker i isolation i en tid, hvor samfundet er åbnet. Folk går glip af studentergilder, sommerfester og fodboldkampe på storskærm, fordi de har været tæt på et menneske, der måske er smittet.

Formålet er at undgå, at smitten løber løbsk i disse måneder, hvor mange stadig mangler vaccine.

Den faglige diskussion er ikke ny, og den har eksisteret siden januar i offentligheden og før da også på de interne linjer, hvor IT-iværksætteren Kaare Nørgaard i samarbejde med et af landets største IT-virksomheder, NNIT, har tilbudt sundhedsmyndighederne et system til at styre smitteopsporing i 2. kontaktled.

Systemet er ikke kompliceret at bruge, argumenterer Kaare Nørgaard og bruger gerne eksemplet fra Cafe Kadetten i Helsingør. Det ville betyde, at Lene Lissau enten selv eller med myndighedernes hjælp skulle indtaste oplysningerne på de medarbejdere, der regnes for 2. kontaktled.

Da Lene Lissau fik sin 2. negative test, ville det blive registreret i systemet, og medarbejderne ville med få minutters forsinkelse få en sms med besked om, at de er fri af karantænen. Årsag: 1. kontaktled er ikke smittet, derfor kan 2. kontaktled heller ikke være smittet.

Styrelse: Vi er i dialog En sidegevinst ved softwaren fra NNIT er stor skriftlighed via sms i kommunikationen med både smittede og karantæneramte, og det bidrager til klar kommunikation. Kaare Nørgaard har igen og igen påpeget emnet over for sundhedsmyndighederne.

I en artikel i Frederiksborg Amts Avis i januar sagde han:

- Det system, som vi har lavet, sørger for automatisk at give den besked og den vejledning, og systemet sørger også for hurtigt at afblæse risikoen, når den nære kontakt i første led er testet negativ. Derfor vil 2. kontaktled typisk kun være påvirket af advarslen i cirka tre dage, og det vil ikke være særlig ressourcekrævende for Smitteopsporingen at gå i 2. kontaktled.

Selvom Kaare Nørgaard roser Smitteopsporingen for at arbejde i 2. kontaktled over for varianterne, er han stadig uforstående over for Smitteopsporingens manglende vilje til at bruge softwaren.

Han har tidligere opfordret til at bruge den som et forsøg i de perioder i foråret og forsommeren, hvor smittetallene var lave, og hvor der var overskudskapacitet i Smitteopsporingen.

- Det er første gang, at vi har en virus, der smitter inden symptomer. Ebola bliver inddæmmet, fordi man kan sende syge i karantæne, når de har symptomer. Det er ikke nok med Covid-19. Smitteopsporingen skal et ekstra led ud - ellers smutter virussen igennem, og det har sundhedsmyndighederne været dårligt forberedte på, og jeg - og NNIT - har gjort opmærksom på det siden maj sidste år, siger Kaare Nørgaard.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt dette svar:

- Vi er i løbende dialog med Kaare Nørgaard om mulighederne i hans ideer og IT-løsning. Kaare Nørgaards IT-løsning er dog ikke umiddelbart kompatibel med de eksisterende løsninger i smitteopsporingen. Vi ser hele tiden på, hvordan vi kan forbedre kvaliteten i vores systemer og i smitteopsporingen generelt, udtaler vicedirektør Birgitte Drewes.

Sagen i stikord Den nye Delta-variant er i øjeblikket på fremmarch i Danmark, eftersom den er mere smitsom end tidligere varianter. Omkring 30 procent af de nye positive tilfælde skyldes i øjeblikket Delta-varianten.

Indtil der er mere viden om Delta-varianten, skal nærkontakter til en nærkontakt også gå i selvisolation, og sådan har det længe været med de bekymrende varianter.

Nærkontakter kan komme ud af isolationen, når de har fået en negativ pcr-test på henholdsvis fjerde- og sjettedagen.

Borgere, der er færdigvaccineret eller er tidligere smittede, behøver ikke at gå i selvisolation. Men de skal testes efter fjerde- og sjettedagen.

Pointen i denne artikel er, at 2. kontaktled rent logisk kan afbryde isolationen, hvis 1. kontaktled ikke er smittet - og dermed spare to-tre dage i isolation.

Det sker ikke i dag, fordi Smitteopsporingen ikke har systemer til at håndtere de negative testsvar og give 2. kontaktled besked.

Statens Seruminstitut varslede fredag ændringer i Smitteopsporingen af varianter efter flere dages kritik af, at det bringer for mange mennesker i unødig isolation.

Frederiksborg Amts Avis' tidligere artikler om emnet kan findes tilknyttet denne artikel.

