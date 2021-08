Marken ved Vejenbrødvej i Nivå er en af dem i kommunen, hvor der er blevet lagt slam, og omkringliggende beboere har lidt af lugtgener. Flere beskrev også, hvordan stanken nåede til Nivå Havn. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Der findes en kort og lang vej til lugtfri slam. Afhængigt af, hvem man spørger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Der findes en kort og lang vej til lugtfri slam. Afhængigt af, hvem man spørger

Mens politikerne og Fredensborg Forsyning arbejder på at undgå, at slam på markerne forpester livet for naboerne, mener landmand Jakob Mogens Evart, at det alene er et politisk valg, at slammet lugter. Køb af brændt kalk kunne allerede nu gøre det af med lugtgenerne, lyder det.

Fredensborg - 06. august 2021 kl. 06:54 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det har været så slemt, at man ikke har kunnet gå sin vanlige tur i skoven eller ville byde gæster at komme på besøg.

Sådan har det i hvert fald lydt fra flere borgere i Fredensborg Kommune. De har udtrykt deres frustration over, at slam fra renseanlæggene er blevet spredt på marker i kommunen ved Humlebæk, Nivå og Lønholt, som er så relativt bynære, at lugtgenerne har været enorme.

Jakob Mogens Evart, der driver privat landbrug og har meget af den jord, hvor slammet er blevet lagt, fortæller, at det er et større logistisk puslespil, når han får slammet leveret. Fra det aftales, hvor meget slam, det drejer sig om, til det kommer og til det bliver lagt ud og skal spredes og pløjes ned, hvorefter lugtgenerne vil aftage. Derfor er det naturligt, at der går en rum tid, hvor slammet ligger på markerne, ligesom Pernille Balslev-Erichsen, der er centerchef for Byudvikling, miljø og erhverv i Fredensborg Kommune, forleden forklarede til avisen, at slammet må ligge op til 14 dage, efter det er blevet lagt ud.

Og selvom der er krav om overdækning, der skal hjælpe på lugtgenerne, er det netop på grund af, at slammet givetvis ligger i dagevis, at Jakob Mogens Evart appellerer til en anden løsning. Nemlig én, hvor man anvender brændt kalk i slammet for at mindske lugtgenerne. Som også kalkproducenten Lhoist, der godt nok arbejder med at sælge sådanne løsninger, skriver på sin hjemmeside, kan brændt kalk bruges til stabilisering af slam og gøre det nemmere at »håndtere slammet, forhindre gæring, begrænse lugten«.

- Det er en politisk beslutning, at slammet skal lugte. Det ville koste 10-15 øre per kubikmeter spildevand med kalk. Det her sker hvert år, men man har kendt til den her metode længe, siger Jakob Mogens Evart.

Pyrolyse Vejen med brændt kalk er for så vidt også noget, Henrik Hansen, der er direktør i Fredensborg Forsyning, kunne se for sig:

- Det kunne man gøre. Vi overvejer hele tiden forskellige løsninger, og der er jo for og imod at udbringe slam.

Mere centralt for Henrik Hansen står dog et pyrolyseanlæg, der skal forvandle slam til biokoks, der stadig bevarer næringsstoffer som fosfor, der også i dag beskrives som en værdifuld gevinst ved at sprede slam.

Sådan et anlæg er man i dialog med Helsingør og Hillerød Forsyning om at etablere, forklarer han:

- Men det er ikke noget billigt anlæg at få installeret, siger Henrik Hansen om pyrolyseanlægget, der altså ville være placeret på et renseanlæg. Dermed ville det både mindske lugtgener i processen med slammet, fordi det forbliver inde på et renseanlæg, og i kraft af det færdige produkt, biokos, der ikke skaber lugtgener.

Det er også pyrolyseteknikken, Flemming Rømer, der er medlem af byrådet for Dansk Folkeparti og er formand for Fredensborg Forsyning, fremhæver. Faktisk siger han om løsningen med det brændte kalk, at det ikke er en gangbar løsning, da det er »ætsende og farligt for medarbejderne«.

- Jeg kan ikke sige, hvor hurtigt det går. Lige nu afventer vi og ser, om teknologien er god nok, siger Flemming Rømer.

Det kan man blandt andet holde øje med ved at skele til Odsherred. Her har Odsherred Forsyning indgået et partnerskab med virksomheden AquaGreen, der skal etablere et pyrolyseanlæg på rensningsanlægget i Fårevejle, der efter planen skal forvandle ildelugtende slam til biokoks denne sensommer.

Grunden til, at man ikke bare brænder alt slammen af, så den forsvinder helt, er de mange næringsstoffer, herunder fosfor, der gavner jorden, når slammet pløjes ned. Foto: Fredensborg Kommune

Håb forude Så hurtigt kommer det næppe til at gå i Fredensborg Kommune, understreger også Flemming Rømer. Det eventuelle samarbejde mellem Fredensborg, Helsingør og Hillerød Forsyning - og det fælleskommunale affaldsselskab Norfors - vil være afhængig af de erfaringer, man gør sig i det vestsjællandske.

- Og så har vi altså det problem, at han (Jakob Mogens Evart, red.) er for langsom til at pløje slammet ned, hvorfor vi har taget sagen til politiet.

Der er vel også en nuance i, hvis der er et stort logistisk puslespil, der skal gå op. Og der må gerne gå 14 dage, før slammet bliver lagt ud, til det pløjes ned. Så hvad vil du sige til de borgere, der frygter, at de også næste år vil være voldsomt generet?

- At vi arbejder på en løsning omkring pyrolyseanlægget. Det er ikke sikkert, vi når det til næste år, men hvis det viser sig, at teknologien er god nok, vil vi arbejde videre med den løsning, siger Flemming Rømer, der har været formand for Fredensborg Forsyning siden startet af 2020, hvor han overtog fra borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der i dag er næstformand.