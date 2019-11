Acne Studios pose er lavet i papir fra skove, der genplantes, og designet og kvaliteten er finpudset ned til mindste detalje. Jan Kornelius, administrerende direktør i Scanlux Packaging viser den frem som en bæredygtig succes, som forbrugerne faktisk kan finde på at videresælge på ebay efter et tøjkøb. Nu har virksomheden fået kommunens erhvervspris. Foto: Allan Nørregaard

Der er penge i at pakke ind med god samvittighed

Efter 30 år er Jan Kornelius' livsværk for alvor i fremgang. Bæredygtig indpakning og nordisk design til store butikskæder og webshops åbner for europæisk ekspansion hos Scanlux Packaging i Fredensborg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her