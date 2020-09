For 15 år siden kunne avisen stadig fortælle historier om banker, der blev røvet. Først blev de sikret bedre mod røverier, og derefter blev filialerne lagt sammen. Det er mange år siden, at Danske Bank lukkede sine filialer i Nivå og Fredensborg. Handelsbanken blev den sidste bank, der havde en filial i Fredensborg Kommune. Foto: Lars Skov (arkiv).

Den sidste bank lukker

Fredensborg - 10. september 2020 kl. 13:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når oktober bliver til november, findes der ikke mere en fysisk bank i Fredensborg Kommune. Handelsbankens filial på Jernbanegade i Fredensborg bliver den sidste af kommunens banker, der lukker og slukker.

Det sker for at styrke kunderådgivningen i Helsingør, fortæller Handelsbanken i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer, forklarer Michael Hartoft, direktør i Handelsbanken Helsingør, og fortsætter.

- Et stærkt, samlet medarbejderteam i Helsingør vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø".

Sammenlægningen af filialer afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning.

- Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt, i Fredensborg såvel som i Helsingør. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst - vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser, lover Michael Hartoft.

For kunderne fra Fredensborg vil der fortsat være velkendte ansigter i filialen i Helsingør, ligesom der bliver lagt vægt på lokalkendskab blandt medarbejderne. Fx bor filialdirektøren selv i Fredensborg og er opvokset i Helsingør.

Fredag den 23. oktober er sidste åbningsdag for filialen i Fredensborg. Adressen på filialen i Helsingør er Stjernegade 23, 3000 Helsingør. Filialen holder åbent alle hverdage mellem kl. 10.00 til 16.00. Desuden er der mulighed for rådgivning uden for normal åbningstid alle hverdage efter aftale.