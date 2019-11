Se billedserie Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ses her med prisvinder Jan Kornelius og udvalgsformand Lars Søndergaard (V). Scanlux Packaging vandt årets erhvervspris i Fredensborg Kommune. Pressefoto

Den gode gaveindpakning får en pris

Fredensborg - 18. november 2019 kl. 18:49 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er kravet om bæredygtighed godt for en producent af indpakning? Ja, for Scanlux Packaging gør det bæredygtigt. Nu har virksomheden fået kommunens erhvervspris.

- I den ideelle, bæredygtige verden ville vi købe badesalt og få det hældt ud i hånden og beholde det i vores egen hånd, indtil vi gav det videre som gave. Men sådan er verden ikke. Vi kan godt lide at give hinanden noget, der er pakket pænt ind, konstaterede Jan Kornelius, direktør i Scanlux Packaging for et år siden i en stort opsat artikel i erhvervstillægget til Frederiksborg Amts Avis.

Virksomheden, der ligger i Kratbjerg uden for Fredensborg, var godt på vej til at vise markederne i Tyskland, England og Holland, hvordan det kan gøres både smukt og bæredygtigt ved at genbruge plastik, papir og bruge træ fra bæredygtigt skovbrug. Nu har virksomheden fået erhvervsprisen i Fredensborg Kommune.

- Opgaven med at omstille hele vores produktion og forbrug til en bæredygtig fremtid er enorm. Men Scanlux Packaging er på bedste vis med til at løfte opgaven - og jeg er stolt over, at vi har sådan en virksomhed i kommunen, udtaler Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune.

Ros til medarbejderne

Scanlux Packaging har en certificeret miljø- og CSR-politik - og arbejder aktivt på at indarbejde verdensmålene i hele processen fra ideudvikling over produktion til levering og genbrug. Og de viser deres store og små kunder, som køber emballage til butik eller internethandel, deres bæredygtige alternativer til poser og kartoner.

- Scanlux Packaging er i fuld gang med at afdække, hvordan verdensmålene kan bruges som inspiration og retningspile for miljø-, klima- og CSR-arbejdet. Derfor er virksomheden en oplagt modtager af Årets Erhvervspris netop i 2019, hvor der er fokus på FN's Verdensmål og bæredygtighed", fastslår Lars Søndergaard (V), formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Jan Kornelius fremhæver sine medarbejdere for at have en afgørende betydning for, at virksomheden er nået så langt:

- Scanlux Packaging er fokuseret på finde metoder og konkrete led, hvor vi kan gøre vores virksomhed grønnere og mere bæredygtig - samtidig med, at vi kan imødekomme butikkernes og internethandlens samt naturligvis forbrugernes markante ønske om bæredygtige emballage-løsninger. Det er en stor opgave, som vi er meget glade for, at Fredensborg Kommune honorer med Erhvervsprisen, understreger han.

Frederiksborg Amts Avis uddeler tirsdag formiddag Nordsjællands Erhverspris i samarbejde med Nordea. Det sker på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.