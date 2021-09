Egedalsvænge er på vej ud af en stor renovering med mange ekstraomkostninger, og der kommer næppe elevatorer de første mange år. Andre steder er det oplagt og kan sikre trivsel for såvel beboerne og være samfundsøkonomisk en god ide, mener Hans Nissen (S), der vi gå til boligministeren for at hente den hjælp, der kan lette boligselskabernes investeringer. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Den glemte vej til trivsel? Gamle etageejendomme skal have elevator Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Den glemte vej til trivsel? Gamle etageejendomme skal have elevator

Tilgængelighed i den eksisterende boligmasse skal italesættes med samme styrke som seniorbofællesskaber, mener Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget.

Fredensborg - 29. september 2021 kl. 17:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det er dyrt at bygge nyt, og det især dyrt i øjeblikket i en ophedet byggebranche. Derfor skal politikere og borgere i fællesskab kigge på, hvordan den eksisterende boligmasse kan fornys og blive mere tilgængelig for svage borgere. Synspunktet kommer fra Hans Nissen, der i weekenden læste Anne-Marie Nygaards historie og tirsdag grublede over indholdet i et læserbrev, som han ville skrive. For det er meget dyrt at slippe for trapperne, hvis man bor billigt og har fået et dårligt helbred.

- Det er et kæmpe politisk problem. Vi taler meget om behovet for seniorbofællesskaber, men vi skal også tale om de rigtig mange borgere, som i dag har svært ved at forcere trappen til deres lejligheder. Det kan være både ældre og yngre med fysiske reduktioner, og de har to muligheder, siger Hans Nissen og ridser mulighederne op.

- Enten kan de blive boende og isolere sig mere og mere i lejligheden, fordi de har svært ved at komme ud. Eller de kan flytte i en seniorbolig, som dels er meget dyrere og dels er et brud med det sted, hvor de har boet i rigtig mange år. De bliver revet væk fra et sted, hvor de har befundet sig godt i mange år, og de skal til at skabe en ny omgangskreds. Det ser jeg egentlig som det største problem. For man skal være heldig for at få en seniorbolig tæt på, hvor man har boet.

Vil skrive til minister Derfor mener Hans Nissen, at der skal øget politisk fokus på etablere bedre tilgængelig i de eksisterende boligmasser. Mange steder er der plads til, at der kan etableres en elevator - enten i opgangen eller uden på dele af boligblokken.

Imidlertid sker det ofte, at sådanne projekter bliver stoppet af beboerne selv, fordi det i udgangspunktet giver en højere månedlig husleje.

- Ja, det er naturligt, at hvis man bliver præsenteret for en huslejestigning og ikke umiddelbart selv har et behov, er manges reaktion at sige nej tak. Derfor skal vi som byråd ind og interessere os i sagen, og jeg mener også, at vores fornuftige boligminister Kaare Dybvad skal på banen. Han skal have en henvendelse, og den skal jeg til at skrive til ham, siger Hans Nissen, der mener, at politikerne må træde til med penge eller anden hjælp til at få indsat flere elevatorer.

- Men du kan jo egentlig være ligeglad, fordi det er borgerne, der betaler den ekstra husleje. Og boligsikringen betales også af staten. Så hvorfor bruge tid på det?

- Sådan ser jeg ikke på det. Vi må også se samfundsmæssigt på tingene og gå videre med vores synspunkter, når vi har en holdning, siger Hans Nissen (S).

- Hvornår vil du skrive til ministeren? I år? Hvor lang tid vil det tage, inden din politik bliver konkret?

- Inden året er omme og gerne tidligere vil jeg have skrevet til boligministeren, og der er flere muligheder for at gøre noget. Nu har Landsbyggefondens penge i en årrække gået til klimasikring af almene boliger. Jeg mener, at det nu er tid til at bruge midler på at sikre tilgængeligheden, siger Hans Nissen (S) og konstaterer, at det også er klimavenligt, eftersom nybyggeri i sig selv udgør en negativ påvirkning af klimaet i kraft af de ressourcer, der bruges på et byggeri.

Sagen i stikord Anne-Marie Nygaard fortalte lørdag i Frederiksborg Amts Avis, at hun vil stige knap 4.000 kroner i månedlig husleje efter boligsikring, hvis hun skal flytte i seniorbolig for at undgå trapperne.

Dermed satte hun ansigt på en udfordring, der rammer mange ældre, der bor i etageejendomme. Det er dyrt at undgå trapperne, og det kan koste i social trivsel både at blive boende og at flytte.

relaterede artikler