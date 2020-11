Den multietniske by Fredericia var belejret, men de danske generaler havde en plan.

Den glemte sejr

Torsdag den 19. november byder Fredensborg Bibliotek på et levende og veloplagt foredrag med journalist og forfatter Ib Søby om baggrunden for Treårskrigen i 1849, der indirekte blev startskuddet til, at Danmark 15 år senere mistede Sønderjylland.