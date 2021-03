Den er god nok: Tilhængere af Men in Black var i Kokkedal

Borgmester Thomas Lykke Pedersen understreger, at det er uacceptabelt, at smitteopsporingens medarbejdere ikke kan arbejde i fred og ro - det samme fastslår Nordsjællands Politi, der afviser kendskab til, at de to mænd var knyttet til Men in Black. En sympati fremgår dog af en video med dialog med betjentene - samt en undren over, at Bølgepladsen stadig er åben for leg. Arkivfoto