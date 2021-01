Uden den lille pige her på moderens skød havde Danmark ikke fået »Der er ingenting i verden så stille som sne«. Moderen døde ung som 28 årig, men Margrethe Lehmann satte sig spor som kvindesagsforkæmper. En af hendes sønner blev digter. Maleriet fra 1847 er netop erhvervet af Nivaagaards Malerisamling. Foto: Torben Christensen

Den ene havde livet foran sig, den anden skulle snart dø

Tiden midt i en pandemi kan synes forudsigelig, med døden ventende på den anden side af hver en køledisk. Malerier kan minde os om, at uforudsigeligheden altid er et vilkår.

Fredensborg - 26. januar 2021 kl. 20:39 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Kig godt på dette maleri. To år efter at kvinden havde siddet model, døde hun af tuberkulose. Det var tre uger efter, at Danmarks første grundlov blev underskrevet, og hun var gift med en af »Grundlovens fædre«, Orla Lehmann. Da hun døde, var Marie Lehmann 28 år gammel.

Datteren på skødet er Margrethe Lehmann, der siden blev kvindesagsforkæmper. Set på den måde er der virkelig meget nerve i det maleri, som Nivaagaards Malerisamling har erhvervet takket være privat støtte fra Tom og Inga Berg. Maleren er Jørgen Roed, og han malede billedet i 1847 - altså to år før Danmark fik sin grundlov.

- På Nivaagaards Malerisamling indgår museets stifter Johannes Hage og hans historie som en betydningsfuld del af vores fortælling. Vi erhvervede forrige år »Børneportræt af Puggaard parrets tre børn«, hvor et af børnene er Marie, som vi nu også har et portræt af som voksen, udtaler museumsdirektør Andrea Rygg Karberg i en pressemeddelelse .

En affære med elev Portrættet af Marie Lehmann med datteren Margrethe var et af værkerne på særudstillingen »Historier om mødre«, som museet har taget ned her under den seneste nedlukning. Særudstillingen 'Historier om mødre' fremviste flere eksempler på, hvordan 1800-tallets billedkunstnere portrætterede borgerskabets mødre med børn med referencer til de ikoniske motiver med Jomfru Maria og Jesusbarnet.

Det er også tilfældet i dette billede, hvor Marie Lehmann er portrætteret som en moderne Jomfru Maria: Med et uudgrundeligt blik kigger hun frem for sig, fjern og uopnåelig, mens barnet er optaget af at lege med en perlekæde, der minder om en rosenkrans. Jomfru Maria kender sit barns skæbne, og derfor ser de fleste versioner af hende vemodige ud som her, fortæller museet i en pressemeddelelse om erhvervelsen.

Man fristes til at tilføje dette: Grundloven blev underskrevet den 5. juni 1849, og Marie Lehmann døde 22 dage senere. Kort forinden havde hun mistet en nyfødt datter, og Orla Lehmann blev alenefar for den lille treårige Margrethe samtidig med, at hans politiske arbejde tog intensivt til. Og datteren på billedet fik et langt og rigt liv - ikke mindst som kvindesagsforkæmper i Norge, hvor hun flyttede til med sin 2. mand.

Med sin første mand fik hun to sønner, politikeren Ove Rode og digteren Helge Rode, der blandt andet har skrevet sangen »Der er ingenting i verden så stille som sne«. Efter en affære med en af skolens elever, blev hun skilt og giftede sig senere med eleven, Erik Vullum, men alt dette kom først mange år efter, at dette maleri blev malet. Fremtiden kan man som bekendt aldrig forudsige.

