Den alvorlige: Næste kapitel er klima og grøn profil

Fredensborg - 24. august 2019 kl. 05:39 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak, siger museumsdirektør Andrea Rygg Karberg, for uden politisk vilje havde Nivaagaards Malerisamling aldrig fået topkarakter i Kulturstyrelsens nye rapport.

På syv år er Nivaagaards Malerisamling gået fra dumpekarakter i Slots- Kulturstyrelsens kvalitetsrapport til at være i selskab med museumsverdenens dukse, og det skaber glæde på malerisamlingen.

- Det er den største anerkendelse, fagligt set, at vi har fået den højeste bedømmelse i den nye rapport fra Kulturstyrelsen. For mig er det vigtigt, at vi siger tak. Tak til Fredensborg Kommune og politikerne, som valgte at øge støtten til museet, siger Andrea Rygg Karberg og fastslår, at det har været afgørende for, at museet er inde i sin nuværende succes.

Da Slots- og Kulturstyrelsen i 2012 var på besøg på museet, skulle ganske få medarbejdere håndtere særudstillinger, besøg fra skoleklasser, forskning, formidling og sørge for et aktivitetsniveau med foredrag og musik. Læg dertil vedligeholdelse af museet. En umulig opgave at løfte inden for et budget på seks millioner kroner. Nu er det årlige budget næsten fordoblet, og besøgstallet er mere en fordoblet, og museet er hvert år ramme for over 300 større og mindre arrangementer. Et stort korps af frivillige hjælper museet, forskningen er sat i system, skoletjenesten er blevet populær og museet har involveret sig i flere samarbejder med nærområdet - blandt andet de boligsociale projekter Kokkedal på Vej og Nivå Nu.

- Vi knokler stadig for at sikre, at publikum er tilfredse med at besøge museet, og vi er meget opmærksomme på, at Nivaagaards Malerisamling stadig skal være et hyggeligt sted at komme, selvom vi har mange flere mennesker, siger Andrea Rygg Karberg og fortæller, at museet stadig har et uforløst potentiale - til trods for de seneste års succes.

Fugt er svær at styre

Museets ældste del er fra 1903, hvor Johannes Hage opførte bygningen til sin egen samling. Fem år senere gav han samlingen til danskerne og gjorde stedet til et museum, der i 1988 og 1992 blev udbygget med de fløje, der udgør størstedelen af museets udstillingsareal. De er egnede til at udstille kunst, fastslår Slots- og Kulturstyrelsen, men det er svært at styre indeklimaet i bygningerne. Luftfugtigheden stiger og falder, og selvom museet forsøger at kompensere ved at opsætte små affugtere, er det ikke optimalt, hvis museet en dag skal ud for at låne de allerfineste værker fra de største udenlandske museer.

- Min store drøm er, at vi kan skabe de ideelle forhold for indeklima på museet. Det er et projekt, som vi arbejder på, men som vi stadig ikke har fået finansieret, fordi det kræver meget stor fondsstøtte, fortæller museumsdirektøren og tilføjer, at projektet har to spor.

Dels skal indeklimaet kunne styres mere præcist, dels skal museet have en mere klimavenlig profil.

- Allerede nu har vi gennemført mindre projekter med LED-belysning og vandbesparende toiletter, og vi vil gerne være endnu mere bæredygtige og have en grøn profil.

Publikum kan glæde sig til en stor særudstilling med værker af kunstnerbrødrene Brendekilde og Ring, der kan ses fra den 22. september. Næste år kommer en stor særudstilling med værker af Hans Scherfig.

Fakta:

Tilbage i 2012 var et kvalitetstjek udført af Slots- og Kulturstyrelsen dyster læsning på Nivaagaards Malerisamling.

Museet var underfinansieret og levede ikke op til de basale krav for et statsanerkendt museum.

Mellem linjerne i den daværende rapport kunne man læse, at museet risikerede at miste sit årlige statstilskud, hvad der i praksis ville betyde en lukning af malerisamlingen.

Daværende museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann var nytiltrådt, og han indledte arbejdet med at øge besøgstallet og fik i sin direktørtid politisk opbakning til, at Fredensborg Kommune øgede den offentlige støtte fra knap en million kroner til 4,2 milioner kroner.

Siden maj 2017 har museumsdirektør Andrea Rygg fortsat arbejdet med at styrke museets kvalitet, og hun har sammen med museets personale yderligere øget besøgstallet, der i 2018 endte på knap 60.000 gæster. I år bliver tallet markant højere.