Den seneste demokraticamp blev holdt i 2019, hvor eleverne mødte en del af byrådets politikere. I år tager programmet afsæt i "Sprogets magt". Foto: Allan Nørregaard

Demokratikamp om sprogets magt

Fredensborg - 18. marts 2021 kl. 22:16 Kontakt redaktionen

Der er en god nyhed om ungdommens indstilling til politik. Et studie fra 2017 foretaget i 24 lande viser, at de danske elever er dem, som ved mest om politik, demokrati og samfundsforhold.

Den dårlige nyhed er, at i forhold til den værdig og pligt, der ligger i at involvere sig aktivt, scorer de absolut lavest, lyder det fra Fredensborg Kommune forud for årets demokraticamp, der holdes virtuelt.

»Noget tyder på, at det også bliver en realitet med det engagement, som alle udskolingselevrådene, i Fredensborg kommune, udviser i forbindelse med den kommende demokraticamp d. 23. marts. Deres passion for retfærdighed, frihed og mangfoldighed er beundringsværdigt, og det er længe siden, at vi har set så skarp, velformuleret og samfundsorienteret ungdom. Som en del af demokraticampen deltager kommunalpolitikere, bredt repræsenteret i et debatpanel. Elevrådet går til campen med hovedet højt og en aktuel agenda, der er så klokkeklar, at alle kan forstå den. I pressemeddelelsen kommer formanden Sivalaxmanan ind på netop denne dagsorden:

- Det er vigtigt for os, at alle elever kan gå trygt i skole, uden at skulle blive dømt ud fra hudfarve seksualitet, kropsvægt osv. Derfor har vi i år valgt emnet »Sprogets Magt«, der er et mindre italesat, dog samtidig fremtrædende problem på skolerne. Gennem hele dagen arbejder vi med diskrimination, hvordan vi forhindrer og stopper det på skolerne. Diskrimination er et aktuelt problem, der vedrører alle i samfundet uanset ens baggrund. Demokraticampen ser jeg derfor som værende en vigtigt del af arbejdet i Fredensborgs Kommunale Elevråd.