Delte meninger: Fra 'ren Wild West' til 'ingen problemer'

Trafikken i Jernbanegade i Fredensborg deler vandene - overvejer p-vagter er dog en mulighed

TRAFIKKEN I JERNBANEGADE 'Det er ren Wild West," siger Tommy Eriksen.

"Hvor der er mennesker er der liv," siger Ingrid Hellner.

Selvom flere beskriver tilstandene i Jernbanegade i Fredensborg som trafikkaos med ulovlige parkeringer, så er meningerne i den grad delte om, hvor stort problemet er.

Peter Albrechtsen, der er tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet, mener, at der er tale om lovløse tilstande.

"Det er ren Wild West. Folk gør fuldstændig, hvad der passer dem. De kører mod ensretningen og parkerer på kryds og tværs," siger han og uddyber:

"Vi er mange, som er begyndt at grine af det hele, fordi både politi, kommune, næringsdrivende, taxaer og så videre er hamrende ligeglade med gældende regler. Selv kommunens små hjemmehjælpsbiler med logo på drøner mod ensretningen," siger han og giver et eksempel.

"Nogle gange sidder vi og griner af det, for hvis der kommer seks biler, så kan det være at de fire kører imod ensretningen," siger han.

Peter Albrechtsen mener, at de ulovlige parkeringer især rammer de blinde, som han mener er overrepræsenteret i byen på grund af blindecenteret.

"Folk parkerer på blindelinjen, så de blinde går ind i kofangeren med knæet," siger han.

Lovløse tilstande Peter Albrechtsen bakkes op af Tommy Eriksen, indehaver børnetøjsbutikken Young Stars.

"Vi har mange børn og ældre, der kommer her i butikken. Men vi har lovløse tilstande herude," siger han og fortsætter:

"Der er mange der kører imod kørselsretningen og folk der bare smider bilen helt hensynsløst for at hente pakker. De handler ikke engang i butikkerne. De køber varerne på nettet og så kommer de herned for at hente dem," siger han.

Ikke faste p-vagter, men... Det er dog ikke faste p-vagter, Tommy Eriksen efterlyser.

"Fredensborg Kommune vil ikke indsætte p-vagter, som alle andre kommuner har, men jeg mener faktisk, at man gør butikkerne en bjørnetjeneste. For hvis der kom p-vagter tre gange om året, så kunne folk lige lære det," siger han.

Tommy Eriksen har siddet i erhvervsrådet i 16 år.

"Jeg forudså det trafikkaos, vi har i dag, da de åbnede for at man kunne køre på tværs. Det har jeg fra dag ét været modstander af, for folk drøner bare lige over. Man skulle lukke gaden af, og så kun havde indgang i den ene ende til gennemkørsel," siger han.

Hvor der er mennesker... På den anden side af krydset ligger Ingrid Hellners Country Collection. Indehaver Ingrid Hellner har et helt andet syn på sagen.

"Jeg mener ikke, at problemet er så stort. Hvor der er mennesker er der liv," siger hun og tilføjer:

"Jo, når de kommer kørende oppe fra, er der så meget fart på, at bilerne nogle gange støder bunden imod vejen. Sådan må det jo engang være, for vi kan jo ikke undvære, at der er trafik i gaden," siger hun.

Hun bakkes op af indehaver af Garnvärk, Nina Larsson, fra Butiksfællesskabet No 16:

"Jeg oplever det ikke som et problem. Jo, der holder ulovlige biler foran den tidligere Kiwi-butik på den anden side af gaden, men større er problemet heller ikke. Vi bor i en sivegade, hvor der er biler, og sådan må det være. Det svarer lidt til at bo tæt på en banegård og så er man træt af at der er for mange mennesker," siger hun.

Udvalg skal se på forslag Formand for Nordsjællands Park og Vej, Flemming Rømer (DF), der også er næstformand i Plan-, miljø og klimaudvalget, vil rejse sagen politisk.

"Jeg vil vende den næste gang vi mødes i udvalget for at høre, om de andre vil være med til det," siger han.

Flemming Rømer henviser dog til, at der ikke var politisk flertal for p-vagter sidste gang sagen blev behandlet.

"Forslaget faldt, fordi p- vagten foran Aldi og Netto var alt for aggressiv. Han skræmte folk væk, så det ville man ikke byde borgerne," siger han.

Flemming Rømer mener dog heller ikke, at forslaget om periodiske p-vagter er en løsning.

"Jeg tror ikke, at der er nok arbejde i det til, at et privat firma kan få det til at løbe rundt," siger han.

Derimod har Flemming Rømer et alternativt forslag.

"Måske kunne man udstyre kommunale medarbejdere med retten til at udskrive bøder. Så kunne de gøre det, hvis de ser en bil der holder ulovligt, mens de alligevel er i gaden," siger han og understreger, at det bare er en løs tanke.

Flemming Rømer vil tage sagen op på næste udvalgsmøde.