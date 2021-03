Se billedserie Christina Frederiksen fra tøjbutikken Franci glæder sig over, at hun igen kan lukke kunderne ind i butikken. Foto: Peter Mailand

Dejligt at kunderne er tilbage: Butikkerne jubler over genåbning

Efter to måneders nedlukning kunne de handelsdrivende i Fredensborg mandag slå dørene op for kunderne igen

Fredensborg - 01. marts 2021

Mandag formiddag stod folk i kø foran tøjbutikken Franci i Fredensborg, da indehaver Christina Frederiksen kl. 10 endelig kunne slå dørene op for kunderne igen - efter to måneders nedlukning.

"Det er dejligt, at vi nu kan få kunderne ind i butikken igen. Det er vi virkelig glade for," siger hun.

Butikken har været lukket siden 23. december og det kan være, at det gamle ordsprog med, at julen varer lige til påske kommer til at holde stik i år.

"Jeg tænker at der kan komme et par julegaver retur," siger Christina Frederiksen, der overtog butikken sidste år.

"Det har været en meget specielt tid at starte op i, men jeg har ikke haft et stort varelager - og det tænker jeg er meget heldigt - så det skal nok gå," siger hun.

Liv i byen I dagens anledning var der 50 procents rabat på udsalgsvarerne hos Franci.

Én af de kunder der stod i kø var 66-årige Kirsten Drachmann, fra Sørup:

"Det er superdejligt, at butikkerne nu åbner igen. Det er dejligt, at vi nu kan se lyset for enden af tunnelen. Jeg tænker også, at det er godt for hele byen, at der nu igen kommer lidt liv, siger hun.

"Kom indenfor" I No. 16 glæder Susanne Schmidt sig også over, at kunderne nu er tilbage:

"Hej - og hvor er det godt at kunne sige: Kom indenfor,"" siger hun, da en kunde træder ind.

"Det er fantastisk, at vi nu igen kan få kunderne tilbage i butikken. Det har vi virkelig glædet os til," siger hun.

Susanne Schmidt har udnyttet nedlukningen til at udsmykke forretningen.

"Vi har rykket lidt rundt på tingene, og bestilt nye varer hjem, så det hele bliver ekstra lækkert," siger hun.

Sæsonvarer Susanne Schmidt er dog ikke brændt inde med et stort lager af sæsonvarer.

"Moden for interiør skifter ikke ligeså hurtigt som det gør for tøj, men er det snart påske, og så er der er jo også mange ting man skal have til hjemmet i den forbindelse. Så vi har da noget," siger hun.

En glædens dag Hos børnetøjsforretningen Young Stars er indehaver Tommy Eriksen også begejstret.

"Det er en glædens dag og det er dejligt, at vi nu kan få kunder ind i butikken igen," siger han.

Tommy Eriksen er dog brændt inde med et stort varelager af vintertøj.

"Hvert år skal vi bestille varerne til den kommende sæson inden 1. august. Men det betyder, at vi ikke bestiller flere varer hjem til vintersæsonen 21/22. For dem har vi bestilt og de kommer hjem i løbet af de næste 14 dage, hvor vi så modtager pakkerne. Sådan er det jo og det kan vi ikke gøre noget ved," siger han og tilføjer:

"Et eller andet sted er det jo to måneder der mangler i budgettet, men det betyder bare, at tøjet på udsalgsstativerne bliver lidt længere," siger han.

Forår på vej Tommy Eriksen glæder sig til gengæld over, at der er lys for enden af tunnelen.

"Nu kommer der lige en overgangsperiode på en måned, og så kan vi se fremad mod lysere tider. Så handler det bare om at komme videre," siger han.

Støt byens butikker I gågaden var 35-årige Karen Dam fra Fredensborg mandag på jagt efter et godt tilbud. Med i barnevognen havde hun sin fire måneder gamle baby Emil.

"Det er dejligt. at vi nu kan købe det lokalt i byens butikker og støtte dem, så de også bliver ved med at være her, i stedet for at købe det på nettet," siger hun.

Det er lidt tidligt Også 55-årige Charlotte Christiansen fra Fredensborg, var mandag på jagt efter et godt tilbud.

"Jeg synes, at det er dejligt, at man kan komme med i de lokale butikker igen og støtte dem, selvom jeg også handler en del på nettet. Men jeg synes, at det er lidt tidligt, at de får lov til at åbne. For jeg havde helst set, at man havde ventet en måned, før man lukkede op. for det vil være hårdt hvis, det hele skal lukke ned igen," siger hun.