Debat: Endelig en god løsning på sundhedshus

Fredensborg - 28. januar 2020 kl. 14:18 Af Hans Nissen (S), Formand for Social- og Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 27. januar var en god dag for Fredensborg By, da Byrådet besluttede at give borgmesteren bemyndigelse til at søge en lejeaftale med ejerne af det tidligere posthus for enden af gågaden.

Planen er, at indrette et Sundhedshus, hvor en del af kommunens sundhedsaktiviteter bliver placeret, og ikke mindst, der er lavet en aftale om, at et antal læger i Fredensborg flytter ind i huset, så vi får et velfungerende lægehus / Sundhedshus til glæde for Fredensborg By, når en lejeaftale forhåbentlig falder på plads.

Den beslutning vil utvivlsomt medvirke til, at det også i en fremtid med knaphed på speciallæger i almen medicin vil være muligt at tiltrække dygtige læger til Fredensborg.

Beslutningen betyder også, at det ikke bliver aktuelt at lave lægehus i Biblioteket i Jernbanegade, men, der er stadig et behov for at tilføre mere aktivitet og energi til gågaden. Derfor vil Socialdemokraterne i Byrådet presse på for at flytte kommunale serviceaktiviteter ind i gågaden, så det kan være med til understøtte et aktivt by-liv i det centrale Fredensborg.