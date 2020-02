Når der skal bygges nye boliger i Nivå og Humlebæk Bymidte, mener Venstre, at der skal bygges andels-, privatleje- og ejerboliger for at sikre, at vi har en større variation i beboersammensætningen i kommunen, skriver Mie Stattau.

Debat: Boligpolitikken lægger op til flere almene boliger

Fredensborg - 24. februar 2020 kl. 07:44 Af Mie Stattau (V), byrådsmedlem, på vegne af Venstre i Fredensborg kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens andel af almene boliger ligger på 27 procent af boligmassen mod 20 procent i gennemsnit for hele landet.

Når der skal bygges nye boliger i Nivå og Humlebæk Bymidte, mener Venstre, at der skal bygges andels-, privatleje- og ejerboliger for at sikre, at vi har en større variation i beboersammensætningen i kommunen.

Kommunen skal sikre, at der ikke skabes nye socialt belastede områder, og vi skal fremme den gode udvikling i Nivåhøj, der heldigvis kom af ghettolisten i 2015, og i Egedalsvænge, der i 2017 stod med på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder, hvor mere end hver 5 beboer følte sig utryg.

Derfor ser Venstre gerne, at boligselskaberne udbyder de almene boliger, fx enkelte boligenheder eller hele boligblokke, som andels- eller ejerboliger i takt med naturlig fraflytning. Det kan få beboerne til at have større interesse i at investere i boligens vedligehold og kvalitet, mener vi. Det kan løfte boligområderne generelt og tiltrække flere ressourcestærke beboere.

I udkastet til Boligpolitikken står det formuleret: "Vi (Fredensborg kommune) ønsker at bruge almene boliger som værktøj til at sikre en højere grad af variation i beboersammensætning og boligtyper i vores bysamfund".

Venstre foreslår, at der i stedet står: »Boliger med forskellige ejerformer skaber variation« samt »Vi ønsker, at nuværende almene boliger i større omfang udbydes til lejerne som andels- eller ejerboliger af boligselskaberne i takt med naturlig fraflytning. Dette er for at skabe variation i beboersammensætningen. Ny etablering af almene boliger skal begrænses, da kommunen allerede har 27 procent af boligmassen som almene boliger mod 20% på landsplan. Kun til ungdoms- og ældreboliger, kan der etableres nye almene boliger«.

Boligpolitikken er i høring til d. 28.2 sammen med Planstrategi 2032, som kan læses på www.fredensborg.dk