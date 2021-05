Højsager Mølle står flot i landskabet efter den seneste vellykkede restaurering. I de kommende weekender står Fredensborg Møllelaug for at holde møllerne åbne. Foto: N. E. Bølling

Artiklen: De to smukke møller kan igen ses indefra

Så kan man igen se de historiske møller i Fredensborg Kommune. Fredensborg Møllelaug regner nemlig med at holde åbent Kristi Himmelfarts dag, torsdag den 13.maj, Af praktiske årsager kan der kun være 4-5 personer ind i møllerne ad gangen. Man kan udforske møllerne:

Ved Højsager Mølle er der et stort udeareal, som er et oplagt udflugtsmål for familien.