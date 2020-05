De seneste skitser: Nivås bymidte skal rejse sig i tegl

Se billedserie Lokalplanenforslaget for en ny bymidte i Nivå beskriver i detaljer, at der skal være variation i bygningernes højde, og der skal være variation i facaderne og tagfladerne for at sikre, at en ny og fortættet bymidte ikke fremstår som handelsgader omgivet af højre, firkantede mure. Her ses en tidlig skitse fra arkitekterne.

Fredensborg - 15. maj 2020 kl. 05:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nivås nye bymidte skal præges af tegl, facadeskift og bygningsvolumer, der nedbrydes i dele for ikke at fremstå massive. Lokalplan for 1. etape er på vej i høring, og teksten er netop blevet offentlig.

Der har været skrevet og snakket meget om 1. etape af Nivås nye bymidte, og i den sammenhæng kan der fastslås to ting.

Punkt 1: For arkitekter, byudviklinger, investorer og politikere er det en enestående chance for at vise, at man kan skabe en ny bymidte på en nedslidt plet 35 kilometer fra Rådhuspladsen, så den vil fremstå som et eksempel til efterfølgelse de næsten 100 år.

Punkt 2: Lokalplanforslaget, der nu er frigivet forud for mandagens økonomiudvalgsmøde, indeholder umiddelbart ikke de store overraskelser ud over det, som allerede har været fremme i den offentlige debat. Først og fremmest er der mulighed for at bygge to nye dagligvarebutikker med boliger ovenpå, og der kommer et bystrøg, hvor der er plads til butikker. Men noget shoppingcenter bliver det ikke.

Et afsnit beskriver de overvejelser, som arkitekter og byplanlæggere har haft om stedets arkitektur. Ny bebyggelse skal fortrinsvis opføres i tegl, og det gælder både tage og facader. En væsentlig del af tagene skal opføres som saddeltage, og de skal varieres i udformning. De store bygninger kan have flade tage, og en del af de flade tage skal anvendes til fælles friarealer. Facaderne skal skifte i udtryk for hver 25 meter i form af relieffer, forskydninger eller farve på teglsten eller fuge - det skal sikre et varieret udtryk, og selvom det nogle steder bliver tilladt at bygge i fire etager, bliver størstedelen to-tre etager, og bygningsvolumerne skal nedbrydes i mindre dele, så de synes mindre. Med andre ord: Lokalplanen sætter faste rammer for at undgå en massiv, firkantet, utiltalende bymidte.

For det er netop hensigten, at der skal være liv i bymidten. Politisk er der afgivet et løfte om at lave et Generationernes Hus, og det bliver i form af flere huse, der skal indeholde bibliotek, plejecenter, skole, mødelokaler, sundhedshus, måske også frivilligcenter - faciliteter, der samler mennesker, men ikke i ét hus - nej i flere huse, så man skal bevæge sig rundt i bymidten.

Grøn kile og biltrafik Et andet hovedgreb er også at tillade trafik ind gennem bymidten ved at lave en vej fra Nivåvej til Niverødvej. Der er udlagt en del parkeringspladser - det kan blive et emne, fordi nogle ønsker flere... Hvor vejen til biler er nord-sydgående, er der et bystrøg for gående og cyklister, der går fra stationen mod vest ind gennem området - det er her, at de fælles og udadvendte funktioner skal ligge. Centralt i lokalplanen og den tilknyttede masterplan er de grønne kiler, der skal trække Nivås skønne natur ind i den nye bymidte og understrege og understøtte, at bymidtens gæster, borgere og beboere benytter naturen omkring lergravene, malerisamlingen og Nivå Havn og Strandpark. At der byfortættes med flere boliger, skal sikre et liv i bymidten hele døgnet for at øge trygheden.

Se udvalgte skitser fra lokalplanen i billedserien. Man kan finde lokalplanforslaget i sin fulde længde på www.fredensborg.dk

