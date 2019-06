De første to villagrunde er solgt

- Vi er i gang med at byggemodne og har lavet vej. For en uge siden startede vi salget. Det er en lille udstykning, og vi forventer ikke, at salget går lynhurtigt, men to er solgt - og to grunde er reserverede. De to, der har købt, er børnefamilier, der gerne vil ud på landet, hvor der er mere luft. Men der er også interesse fra seniorer, der ikke er bange for to etager, for man skal jo bygge i to etager på grundene, siger Morten Boye Bertelsen.