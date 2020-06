I oktober 1943 var Humlebæk Teglværk et centralt sted for jøder, der flygtede til Sverige, men der er også i Humlebæk historier om joller, der blev brugt - ligesom den jolle i alabast, der er en del af Per Arnoldis mindeskulptur.

De blev skjult mellem garn og ruser, i brandkamre og joller

Det fortæller Frederiksborg Amts Avis i en artikel, der knytter sig til udfordringerne med at finde en plads til Per Arnoldis kunstværk "Oktober 1943".

Teglværkernes mange gemmesteder spillede en stor rolle, da tusindsvis af jøder i oktober 1943 søgte mod fiskerlejerne langs Øresund for at blive fragtet til Sverige. For en filmmand på flugt var det imidlertid en jolle, der spillede en hovedrolle.

