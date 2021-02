Datoen er klar: Dronningen flytter til Fredensborg

Normalt bliver Dronningens residensforlæggelse til Fredensborg Slot markeret med et stort fakkeloptog fra Fredensborg Station til slottet, men det sker ikke i år.

Datoen for residensforlæggelsen er dog offentliggjort med Kongehusets kalender for de kommende uger. Det sker tirsdag den 9. marts, hvor Hendes Majestæt Dronningen traditionen tro begynder forårets og sommerens ophold i Fredensborg.

For omtrent et år siden skulle der være fakkeltog den 12. marts med en ny traditionen, hvor slotskirkens pigekor skulle synge med i indre slotsgård foran slottet. I dagene i begyndelsen af marts sidste år ramte pandemien for alvor Danmark, og fakkeltoget blev aflyst ganske få dage før den 12. marts.