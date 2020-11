Danseshow for børn på Kulturstationen

Men for ikke at glemme sig selv og hinanden undervejs i juleræset må de finde den ægte (h)juleglæde frem, så den ægte juleånd bliver reddet.

Billetter til forestillingen kan hentes på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside og er gratis for børn, men koster 25 kroner for voksne.

For at kunne overholde corona-afstandskrav, og for at så mange børn som muligt skal kunne få glæde af forestillingen, må der højst være én voksen med pr. barn.