Danmarks største cykelløb for børn kommer til Kokkedal

Kids Tour kommer til Kokkedal 4. september.

Kids Tour kommer til Kokkedal 4. september

Fredensborg - 21. februar 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Spænd cykelhjelmen og sus af sted på cyklen, når Danmarks største cykelløb for børn, Kids Tour, kommer til Kokkedal 4. september 2021. Fredensborg Kommune har nemlig valgt at bakke op om cykelløbet, og derfor bliver Kokkedal værtsby for cykelbegivenheden 4. september. Her inviteres hele familien med til en dag fyldt med cyklesjov og aktiviteter for hele familien.

Kids Tour er et cykelløb for børn i alderen tre til 10 år og afholdes som en landsdækkende begivenhed, hvor en række byer skiftes til at være værtsby for løbet. Hovedtemaerne er glæde og trafiksikkerhed, hvor børnene er i fokus med cykling, leg og sjove aktiviteter på pladsen. På stævnepladsen vil børnene blandt andet have mulighed for at træne trafikkens regler på trafiklegepladsen og lære førstehjælp i Børnenes Førstehjælpsskole.

"Med Kids Tour kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktive sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel," siger Henriette Madsen, der er generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

Kids Tour arrangeres i samarbejde med Momentcph og Børneulykkesfonden. Al salg af startnumre går til Børneulykkesfonden for at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark.

