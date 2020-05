Dannebrogsfly markerer 75 års dagen for Danmarks Befrielse

En læser har sent sn.dk billeder, hvor man kan se Dannebrogsflyet sekunderet af et andet F-16 fly flyve hen over Nivå som en smuk gestus fra Flyvevåbnet i anledning af 75 års dagen for Danmarks Befrielse.

Flyene lettede i Haderslev og kom forbi Niva fra Kronborg i nord og sluttede over Mindelunden i Ryvangen.

Dannebrogsflyet blev første gang anvendt for at markere flagets 800 års fødselsdag i 2019.

Flyet har i dagens løb overfløjet flere steder, der har haft betydning under krigen.

Udover Kronborg tog flyene også turen forbi Hvidsten Kro, Rindsholm Kro, Haderslev Kaserne, Aalborg Kloster, Rugbjerg Knude Fyr, Skagen samt Mindelunden Ryvangen.