Børne- og Skoleudvalget holdt langfredag morgen ekstraordinært møde om genåbning af skoler og daginstitutioner. Foto: Camilla Tiefensee Schrøder

Daginstitutioner og skoler åbner langsomt frem til den 20. april

Fredensborg - 10. april 2020 kl. 14:22 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoler og daginstitutioner i Fredensborg kommune åbner ikke alle på fuld kraft efter påskeferien. På et ekstraordinært møde langfredag morgen besluttede Børne og Skoleudvalget, at daginstitutioner og skoler kan åbne langsomt de første tre dage, for så at køre på fuld kraft fra mandag den 20. april. Det fremgår af et referat fra udvalgets møde.

Regeringen har besluttet, at skoler kan åbne undervisningen for 0-5. klasse og at daginstitutionerne også åbner for børnepasning igen, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Og det er netop for at give tid til at finde en løsning på de udfordringer, der er med at kunne holde afstand børnene imellem og give dem mulighed for håndvask der gør, at en genåbning bliver langstrakt.

Både skoler og daginstitutioner er dog klar til at tage imod børn fra onsdag den 15. april, men det bliver i en form for nødpasning, som også har eksisteret i den første fase af corona-krisen. Det vil sige, at børnene skal tilmeldes på forhånd, hvis forældrene vurderer, de har brug for pasning - børnene kan ikke bare møde frem, og i skolen bliver der begrænset undervisning de tre dage.

Også i daginstitutionerne kommer de første tre dage til at fungere som en slags nødpasning - det vil sige med tilmelding af de børn, som forældrene har behov for at få passet.

Børne-og Skoleudvalget har desuden besluttet, at skoler og SFO'er får et reduceret skema for at sikre den bedst mulige undervisning og tilstrækkelige ressourcer. Det betyder at 0.-2. årgang skal gå i skole melle m 8 og 12, hvorefter SFO'en holder åbent mellem 12 og 16. For 3.- 5. årgang er der skolegang mellem klokken 8 og 13 og SFO mellem klokken 13 og 15.