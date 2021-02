K har presset på for at få afskaffet eller midlertidigt annulleret dækningsafgiften. Pludselig er borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) tilhænger af en afskaffelse allerede fra 2022.

Dækningsafgift smuldrer i Fredensborg

Coronaen har sendt dele af erhvervslivet til tælling, og i et par måneder har Fredensborg Kommunes konservative spidskandidat presset på for at få afskaffet dækningsafgiften i 2021. Det vil koste ni millioner kroner, som Fredensborg Kommune har stået i en driftsreserve, men umiddelbart har det ikke fået politisk opbakning.