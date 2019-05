DF'er indleder valgkamp med dannebrog - fordi de røde roser visner

- Socialdemokraterne deler roser ud, men de visner jo - det gør dannebrogsflag ikke, siger Morten Messerschmidt, der fortæller, at han ikke lader sig rokke af DF's dårlige meningsmålinger, et års pres fra Nye Borgerlige og på det seneste en Rasmus Paludan, der i en meningsmåling står til at komme i Folketinget med partiet Stram Kurs.

- Min opgave bliver at fortælle om Dansk Folkepartis synspunkter. Vi er den ægte varer, og jeg lader mig ikke rokke af meningsmålinger eller nye partier. Udlændingepolitikken er fortsat det vigtigste for mig, og vi har fået mange stramninger gennemført, og det vil vi fortsætte med. Jeg mener også, at vi skal have nærpolitiet tilbage, og vi skal være bedre til at fortælle om de udfordringer, som Nordsjælland har. Mange tror, at alting er fryd og gammen i Nordsjælland, og det image er faktisk et problem. Vi skal turde tale om og løse de udfordringer, som Nordsjælland også har, siger Morten Messerschmidt, der første gang for alvor troede, at valget kom i oktober eller november - så det har været længe ventet.