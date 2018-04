Motionscykelløbet omkring Esrum Sø gav et overskud på 25.000 kroner, og med et bidrag fra Rotarys Hjælpefond er det blevet til 50.000 kroner til Oceans of Hope.

Cykelløb gav penge til skleroseramte

Fredensborg - 12. april 2018

Overskuddet fra motionscykelløbet Kongeløbet 2017 går til Sailing Sclerosis Fonden. I praksis har Humlebæk-Nivå Rotary Klub kunnet overrække 50.000 kroner til Oceans of Hope, hvor 10 sklerosepatienter kan komme en uge på sejlertogt med verdensejleren, skibet Oceans of Hope. Det er et projekt under Sailing Sclerosis Fonden, der er stiftet af læge og sømand Mikkel Anthonisen.

Foreningen blev oprindeligt stiftet med sigte på mennesker med sygdommen sklerose. Men i dag er målgruppen udvidet til alle, der kan siges at være hårdt ramt på livet. Oceans of Hope er fællesbetegnelsen for foreningens aktiviteter.

Hvert år arrangerer Humlebæk-Nivå Rotary Klub og Pedal-Atleterne fra Fredensborg, et motionscykelløb rundt om Esrum Sø. Løbet finder sted i begyndelsen af september måned og de cirka 300 deltagere plus sponsorer har skabt et overskud på 25.000 kroner. Derudover har Humlebæk-Nivå Rotary Klub modtaget 25.000 kroner fra Rotarys hjælpefond, hvilket samlet set giver 50.000 kroner.

Overrækkelsen fandt sted den 9. april i klubbens lokaler i Fredensborg Husene med deltagelse af repræsentanter fra klubben, sponsorer og besætningsmedlemmer fra Oceans of Hope, fortæller Humlebæk-Nivå Rotary Klub.