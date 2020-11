Nye cykelbomme er sat op på Gl. Strandvej i Nivå, og farven har særlig vakt diskussion her i det åbne land nær Nivaagaards Malerisamling. Kunne mindre gøre det? Foto: Niels Hald

Cykelbomme bliver set - men er de for hidsige?

Fredensborg - 06. november 2020 kl. 10:51 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Når man kommer cyklende ad cykelstien på Gl. Strandvej med Malerisamlingen i ryggen og nyder det flotte åbne landskab, der snart bliver erstattet af skoven, der i øjeblikket står så smukt i røde, gule, grønne og brune farver, vil man blive mødt af de nye og skrigende røde bomme. De skal sørge for, at man sænker farten, inden man krydser Møllevej, så man når at stoppe for eventuelle bilister.

I sig selv er bommene nok en god idé, hvem vil ikke gerne sikre, at alle kommer helskindet hjem fra cykelturen? Men på Facebook har et opslag omkring bommene startet en debat, for behøver de virkelig at være i den hidsige farve?

Spørger man Flemming Rømer (DF) formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, er han overbevist om, at ingen havde sat dem op i den skrigende farve, hvis ikke det er fordi, at det er nødvendigt. Fordi at cykelisterne ellers ville kunne overse dem, og det vil også resulterer i ulykker.

- Jeg går ud fra, at det er strengt nødvendigt, at de er i den her røde farve. Ellers tror jeg, man havde valgt nogle andre, siger han.

Han medgiver, at farven er kraftig, men han understreger samtidig, at det vigtigst for ham er sikkerheden.

- Jeg har ikke noget imod farven, hvis det betyder færre ulykker og at færre kommer til skade, siger han.