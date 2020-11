Hvis man har lyst til at spille Cricket, er der nu en mulighed lokalt - fra næste år med faciliteter på Karsemosegård. Pressefoto Foto: DENNIS THAARUP

Cricketklub vokser og byder på pletskud for alle

Fredensborg - 04. november 2020 kl. 05:46 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En cricketklub er etableret i Fredensborg Kommune, og alle er velkomne. Holdet vinder, starter ungdomsaktiviteter og får faciliteter i 2021.

De har trænet i et stykke tid, og i slutningen af august spillede de kamp mod et hold fra Hvidovre- og vandt. I efterårsferien arrangerede de aktiviteter for børn og unge i samarbejde med kommunens fritidsbutik, og klubben er desuden kommet på kommunens budget.

Til næste år bliver der etableret faciliteter på Karsemosegård til klubben, der er åben for nye medlemmer, der ønsker at spille cricket - eller lære at spille cricket.

I begyndelsen af oktober havde klubben besøg af tre byrådspolitikere, der ved Egedalshallen mødte den forholdsvis nystartede cricketklub. En kort pressemeddelelse afslører, at det kan være svært - byrådsmedlemmet Louise Mehnke (S) fik skudt til bolden, som der står, imens borgmesteren formåede at skyde den helt uden for banen flere gange. Stemningen var rigtig god, og til stede var også Kristian Hegaard (R), formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Alex Olsen, CEO, Dansk Cricket Forbund, deltog også, og han kunne tilføje at forbundet er meget tilfredse med at der nu er etableret en ambitiøs cricketklub i Nordsjælland, og at man kan forvente gode resultater.

Inden spillet gik i gang, var der rosende ord fra Thomas Lykke Pedersen, som især fremhævede cricketklubbens ihærdighed og indsats for at fremme og promovere cricket til kommunens børn og unge, og for på kort tid at have organiseret en veldrevet forening.

Man kan komme i kontakt med klubben via mailen fredensborgcc@gmail.com samt på Facebook.