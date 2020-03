Country-Roots spiller swingende country

Ib Warncke, der spiller en fantastisk steelguitar, har siden 80'erne turneret i USA, Europa og Danmark med countrybandet Next of Kind. Erling Pilsø har i mange år siddet bag trommerne i Next of Kin og udgør, sammen med Mogens Mariegaard på bas, den rytmiske bund i bandet. Michael Pedersen, lead guitar og sang, har rødder i den danske rock- og bluesverden. Søren Rask, der spiller akustisk guitar, er en yderst rutineret herre med en fantastisk sangstemme.