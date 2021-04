Coronakoncert på plejehjem

Til tonerne fra 'Kom maj du søde milde og Vivaldis 'De fire årstider' slog fire musikere fra Copenhagen Phil torsdag formiddag tonerne an i en lille coronakoncert for beboerne på Øresundshjemmet i Humlebæk.

Koncert i trygge rammer

For at kunne spille for så mange plejehjemsbeboere som muligt, delte symfoniorkestrets musikere sig op i adskillige små kammerensembler for at fylde de mange plejehjem med musikalsk vellyd.

Trods corona kunne de mange stryger- og messingensembler spille blandt andet Mozart, Grieg, Carl Nielsen og Haydn. Og ikke mindst var der la der til fællessang med "Den blå anemone", "Kom maj du søde milde" og Kim Larsens "Papirsklip".