Byrådetsmedlemmet Charlotte Bie (LA) var til budgetforhandlinger onsdag aften - fredag aften kom nyheden om, at hun er testet positiv for Covid-19. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Corona-smittet mødte halvt byråd for halvandet døgn siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-smittet mødte halvt byråd for halvandet døgn siden

Fredensborg - 28. august 2020 kl. 22:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halvanden dag efter et aftenmøde med intensive budgetforhandlinger er byrådsmedlemmet Charlotte Bie (LA) testet positiv for Covid-19. Det kom frem fredag aften i en pressemeddelelse, der først og fremmest gik på, at hun er skoleleder for Per Gyrum Skolen i Nivå.

Men ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger deltog hun også i et budgetforhandlingsmøde, der begyndte onsdag sidst på eftermiddagen - altså halvandet døgn inden, at Fredensborg Kommune blev orienteret om, at hun var testet positiv for Covid-19. På budgetforhandlingsmødet deltog borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) sammen med adskillige topembedsfolk fra Fredensborg Kommune og repræsentanter fra alle byrådets partier, hvilket betyder, at deltagerkredsen også talte flere repræsentanter fra byrådets største partier Socialdemokratiet og Venstre samt mindst et byrådsmedlem fra Konservative, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og DF. Det forlyder, at mange af budgetmødets deltagere har bestilt testtider i de kommende dage.

Forældre med børn på Per Gyrum Skolen er blevet orienteret om sagen og de forholdsregler, de skal tage. Charlotte Bie oplyser, at hun ikke oplever symptomer og heller ikke gjorde det, da hun blev testet. Det skete i en situation, hvor hun skulle vise et barn, at det ikke var farligt at få taget en test.