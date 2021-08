Sagen om hærværk mod en legeplads endte i retten i Helsingør efter en episode i marts måned, hvor Corona-skeptikere var på gaden i Kokkedal. Foto: Ann-Sophie Meyer

Corona-skeptikere sendt i retten for hærværk: Her er dommen

Vaccineskeptikere og modstandere af tests for Covid-19 måtte møde frem i Retten i Helsingør efter at have fjernet afspærringsbånd fra en lejlighed i Kokkedal. De blev tiltalt for hærværk - og frikendt.

Fredensborg - 11. august 2021 kl. 05:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I begyndelsen af marts måned steg Covid-19 smitten i Fredensborg Kommune, og den spredte sig på det tidspunkt særligt i nogle af de store boligområder i Kokkedal. Derfor var Styrelsen for Patientsikkerhed på gaden med medarbejdere, der bankede på dørene i lejlighederne med opfordring til at lade sig teste. En onsdag eftermiddag blev de opsøgt af to mænd, der er modstandere af myndighedernes indsats for at inddæmme Covid-19, og det unge personale fra Styrelsen for Patientsikkerhed følte sig chikaneret. De blev videofilmet af de to mænd, og det samme gjorde en medarbejder fra områdets boligsociale indsats og boligafdelingens serviceleder. Videoen blev sendt live på Facebook, herunder også dialogen med de betjente, der blev tilkaldt.

Ikke nok til hærværk Nu er sagen endt i retten i Helsingør, hvor de to mænd er blevet frikendt for hærværk. Undervejs fjernede de nemlig afspærringsbåndet fra en legeplads i Egedalsvænge, som var afspærret i netop de uger, og politiets anklagemyndighed mente, at det var en overtrædelse af lovens bestemmelser om hærværk.

I retten forklarede de to mænd, at de ville befri legepladsen, så børnene kunne bruge den. Båndet smed de i en skraldespand. I forbindelse med retssagen har Boligselskabet 3B opgjort udgifterne til 931,25 kroner, fremgår det af dombogen. Dommeren kom dog til den konklusion, at handlingen ikke har »en sådan karakter, at de tiltalte har gjort sig skyldige i hærværk efter straffelovens §291, stk 1, og derfor blev de frikendt.

De to mænd er kendt for at være offentlige modstandere af test og vacciner, og de anerkender ikke, at Covid-19 er en så alvorlig sygdom, at det nødvendiggør myndighedernes indsats. Hvorvidt de er en del af bevægelsen »Men in Black« er uvist, men den ene - en 43-årig mand - kører rundt på Sjælland med megafon i sin bil for at oplyse folk som sine synspunkter, og den anden er kendt for at være en del af ejerkredsen bag en frisørsalon i Roskilde, der har fået talrige bøder for at holde åbent under nedlukningen.