Det var de to sidste klasser, som Nivå Skole sendte på lejrskole. Alle andre er blevet aflyst på grund af corona-situationen i Danmark. Foto: Arkiv

Corona-mistanke: Nu henter kommune elever hjem fra Bornholm

Fredensborg Kommune henter to 8. klasser fra Nivå Skole hjem fra lejrskole på Bornholm, da flere elever og en enkelt lærer torsdag morgen har haft milde corona-symptomer, som løbende næse, ondt i halsen og hoste.

I løbet af dagen har det udviklet sig til, at 28 ud af 36 elever nu menes at have symptomer af den ene eller anden art.