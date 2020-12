Corona-appel fra borgmesteren: "Tag restriktionerne alvorligt"

"Vi har jo prøvet at lukke ned før og ved, hvad vi hver især skal gøre - og hvad vi ikke bør gøre. Denne gang har vi også en særlig udfordring med vores store børn og unge, hvor smitten breder sig alt for hurtigt. Jeg vil derfor appellere til alle vores børn og unge - og deres forældre - om at tage restriktionerne alvorligt og ikke mødes i større grupper. Det kan man fx gøre ved at begrænse omgangskredsen til et minimum og bruge alle de digitale muligheder for at holde det sociale liv kørende - trods alt. På den måde kan vi alle bidrage til, at vi trygt kan gå julen i møde og nyde den sammen med vores kære", lyder det fra borgmesteren.