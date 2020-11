Coop - og dermed også Irma - vil tættere på kunderne og deres behov, fortalte koncernen torsdag i en pressemeddelelse. Samme dage hørte Irmas kunder i Humlebæk, at deres populære butikschef var blevet fyret, angiveligt fordi hver butikschef nu skal styre to butikker, og det bragte de sociale medier i kog.

Coop i brøler? By er i oprør over fyring

»Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker«, skrev Coop torsdag i en pressemeddelelse, hvor topchef Kræn Østergaard Nielsen forklarer et nyt koncept for de over 1.000 butikker.

Nyheden bredte sig torsdag eftermiddag som en steppeild, og torsdag aften skrev forfatteren og journalisten Lone Kühlmann et opslag på Facebook Gruppen »Humlebæk Information«, der har over 5.400 medlemmer.

»Vi må væk fra, at alle butikker skal agere ens. Tværtimod er målet at gøre de 1.000 enkelte butikker mere attraktive for kunderne og dermed konkurrencedygtige. Kampen på dagligvaremarkedet er den hårdeste nogensinde. Som en koncern, der ejes af kunderne, er vores opgave at flytte os efter deres behov,« forklarede Kræn Østergaard Nielsen torsdag til Finans.dk

I virkeligheden sker der angiveligt det, siger visse rygter, at Irma reducerer antallet af butikschefer, så hver butikschef skal have ansvaret for to butikker - og Stig Christensen bliver opsagt som butikschef for Irma i Humlebæk.

- I Humlebæk vil den fremtidige butikschef være Ken Hansen. Ken er en dygtig butikschef, der har været i Irma kæden i mange år, og kommer fra Irma Jægersborg Alle, i Charlottenlund, et af kædens flagskibe, forklarer Jens Juul Nielsen og understreger, at Ken Hansen udelukkende vil få ansvaret for Irma i Humlebæk.

- Irma har besluttet at ændre i ledelsen i en række af sine butikker, herunder Humlebæk. Selv om de stærke reaktioner på, at Stig Christensen gør stort indtryk, så kan vi ikke gå ind og kommentere på personsager.

Misforstå nu ikke

Jens Juul Nielsen oplyser, at det er en misforståelse, hvis kunderne har den opfattelse, at Irma generelt skærer i antallet af butikschefer.

- I langt de fleste butikker vil der som hidtil være én butikschef. Men der er i alt otte butikker, hvor en butikschef får ansvaret for to butikker, Det sker blandt andet for at styrke udviklingen af Irmas dygtigste ledere. For kunderne vil der være en dygtig souschef, når butikschefen ikke er der. Vi har testet det og resultatet var positivt, så derfor gør vi det i et begrænset antal steder.

Men altså ikke i Humlebæk, hvor den nye butikschef fra Charlottenlund alene får ansvaret for Irma i Humlebæk.

- Forudsætningen for at gøre det er, at det ikke går ud over kundetilfredsheden, skriver Jens Juul Nielsen.