Coop - og dermed også Irma - vil tættere på kunderne og deres behov, fortalte koncernen torsdag i en pressemeddelelse. Samme dage hørte Irmas kunder i Humlebæk, at deres populære butikschef var blevet fyret, angiveligt fordi hver butikschef nu skal styre to butikker...

Send til din ven. X Artiklen: Coop i brøler? By er i oprør over Irma-fyring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coop i brøler? By er i oprør over Irma-fyring

Fredensborg - 27. november 2020 kl. 09:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker«, skrev Coop torsdag i en pressemeddelelse, hvor topchef Kræn Østergaard Nielsen forklarer et nyt koncept for de over 1.000 butikker.

Det forstår de ikke en pind af i Humlebæk, hvor Irmas populære butikschef Stig Christensen er blevet fyret under udrulning af det nye koncept. Han var netop en butikschef, der kendte kunderne. Han var på fornavn med dem, og han var kendt for sin hjælpsomhed, viden og ikke mindst store engagement i Humlebæk Centret, hvor Irma har ligget siden 2002.

Hundredvis af protester Nyheden bredte sig torsdag eftermiddag som en steppeild, og torsdag aften skrev forfatteren og journalisten Lone Kühlmann et opslag på Facebook Gruppen »Humlebæk Information«, der har over 5.400 medlemmer. I løbet af de første tre timer kom 165 vrede og forundrede kommentarer. Fredag morgen havde opslaget over 220 kommentarer.

»Stig kan kigge i min indkøbsvogn og fortælle mig, hvad jeg har glemt«, skrev en kvinde og få minutter senere supplerede en anden:

»Præcis! Det er en butik, hvor personalet kan mine børns navne, følger med i familieforøgelse, husker en på det, man har glemt, lægger ud, når man har glemt pungen hjemme etc...«

Byrådspolitikeren Carsten Nielsen (S) bemærker, at Stig Christensen med sit engagement som butikschef er en vigtig del af en kommende fornyelse af hele Humlebæk Centret, og tidligere byrådsmedlem Knud Løkke Rasmussen noterer kort:

»Det holder den ondehylemig ikke. Stig ér Irma i Humlebæk«.

Siger ét, gør noget andet? En række kommentarer forholder sig også kritisk til det, som Coop som kundeejet koncern siger - og det, som Coop gør ude i virkeligheden.

»Vi må væk fra, at alle butikker skal agere ens. Tværtimod er målet at gøre de 1.000 enkelte butikker mere attraktive for kunderne og dermed konkurrencedygtige. Kampen på dagligvaremarkedet er den hårdeste nogensinde. Som en koncern, der ejes af kunderne, er vores opgave at flytte os efter deres behov,« forklarede Kræn Østergaard Nielsen torsdag til Finans.dk

I virkeligheden sker der angiveligt det, at Irma reducerer antallet af butikschefer, så hver butikschef skal have ansvaret for to butikker - og Stig Christensen bliver opsagt som butikschef for Irma i Humlebæk.

Frederiksborg Amts Avis arbejder på at få en kommentar fra Coop.