Alexis Roberts-McIntosh er fra 1. juli ny senior vice president og forsknings- og udviklingsdirektør i medicoselskabet Coloplast. Pressefoto.

Coloplast får ny forsknings- og udviklingsdirektør

Alexis Roberts-McIntosh er fra 1. juli ny senior vice president og forsknings- og udviklingsdirektør i Coloplast.

Fredensborg - 02. august 2021 kl. 18:22

Hun har arbejdet med innovation i selskaber som GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser og senest i Abbott. Og nu skal Alexis Roberts-McIntosh stå i spidsen for udviklingen af medicoselskabet Coloplasts fremtidige produkter, som hjælper mennesker med kroniske lidelser og intime sundhedsbehov.

- Coloplast er en formålsdreven virksomhed med en stærk mission, og det har været afgørende for min beslutning om at takke ja til stillingen og flytte til Danmark. Coloplast bidrager til at løse konkrete problemstillinger i vores samfund ved at hjælpe mennesker med meget private og intime sundhedsbehov, udtaler Alexis Roberts-McIntosh i en pressemeddelelse.

Ny strategi Ansættelsen af Alexis Roberts-McIntosh kommer ni måneder efter, at Coloplast lancerede sin nye strategi, Strive25, der har fokus på innovation og vækst. Som led i lanceringen af strategien udvidede selskabet sin topledelse og forfremmede Nicolai Buhl Andersen, tidligere chef for Coloplasts hud- og sårplejeforretning, til executive vice president og overordnet ansvarlig for innovation. Han ser den nye forsknings- og udviklingsdirektørs rolle som afgørende i selskabets ambition om at levere innovation, der kan drive selskabets vækst, lyder det i pressemeddelelsen:

- Innovation indtager en central plads i Coloplasts nye strategi og langsigtede vækstmuligheder. I dag er der millioner af mennesker verden over, der er dybt afhængige af vores produkter til at håndtere deres kroniske lidelser, og som markedsleder skal vi hele tiden hæve barren og skabe de bedste løsninger. Her kommer Alexis og teamet til at spille en afgørende rolle.

Alexis Roberts-McIntosh får som ny forsknings- og udviklingsdirektør ansvaret for 425 medarbejdere i Coloplasts hovedkvarter i Humlebæk og på innovationsfabrikken i Espergærde. Hun er opvokset i Glasgow i Skotland, men har i en årrække boet og arbejdet i USA, Storbritannien og senest Schweiz, hvor hun nu flytter fra. Hun har en Ph.d. i medicinsk kemi fra St. Andrews universitet og har sidenhen løbende videreuddannet sig på en række forskellige business schools, senest på Harvard Business School i Transformative Innovation Leadership.